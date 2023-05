El Estrada Pádel peleará por primera vez en su historia por ascender a la máxima categoría del pádel gallego. El equipo estradense se ha clasificado para disputar la fase de ascenso a Primera División. Será un enfrentamiento a ida y vuelta contra el Club de Campo de Vigo, que remató primero de su grupo, mientras que los estradenses fueron segundos del suyo. El partido de ida se juega mañana a las 11.30 horas en las instalaciones del Estrada Pádel y el de vuelta siete días después en las pistas del equipo olívico, que parte como favorito en este cara a cara.

Desde el equipo estradense, su capitán, Manuel Remuñán, recordó que es elogiable alcanzar este play off de ascenso tras solo cinco años de vida. El Estrada Pádel logró el ascenso a Tercera en su primera temporada y poco después dio el salto a Segunda. El año pasado jugaron el play off por no descender, en el que terminaron salvándose. Este año y con un equipo formado íntegramente por jugadores de la zona, lograron dar un paso hacia arriba, colándose entre los mejores de Segunda. “Ellos son los favoritos. Son un club con más estructura y jugadores pero en un play off puede pasar de todo”, afirmó el capitán.

El equipo estradense está formado por Xoel Liñares, Alberto Suárez, Lorenzo García, Carlos Pardo, Daniel Navas, Javier Durán, Jorge Abonjo, Jose Ameijeiras, Pablo Diéguez, Javier González, Jose Antonio Rodríguez, Juan Carlos Pavón, Jose Luis Ferro, Iago González, Samuel Marque y Manuel Remuñán.

Por su parte, el equipo Estrada Pádel D disputará el play off de ascenso, para inentar ascender a Tecera División. Será en un duelo a ida y vuelta contra el Pádel Club de Valdeorras. El partido de ida también se jugará en las pistas de A Estrada a las 19.00 horas.

El equipo Estrada Pádel B sin embargo tendrá que pelear en la fase por la permanencia en Segunda. Juega mañana en las pistas de Soutomaior B a las 16.00 horas.