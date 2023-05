Brad Freeman se marcha se Lalín con dos victorias que refrendan su liderato en el Mundial de Enduro. El piloto británico de Beta se llevó ayer un nuevo triunfo en la capital dezana tras un mano a mano con el catalán Josep García que de nuevo cayó de su lado. Freeman marcó el mejor tiempo en ocho de los nueve tramos celebrados ayer. Sin embargo, lo hizo con la presión constante del piloto de KTM, quien firmó un primero y siete segundos puestos para terminar perdiendo por solo once segundos. Ambos pilotos dejaron un bonito duelo a lo largo del fin de semana, con un ajustado cara a cara que siempre cayó del lado del británico.

Al igual que ocurrió en la jornada del sábado, el tercer puesto fue para el también británico Steve Holcombe, que se movió todo el día un paso por detrás de los dos favoritos. El cuarto puesto fue para el italiano Andrea Verona, con una clara ventaja sobre el quinto, el británico Nathan Watson. Los diez primeros puestos se completaron con el belga Antoine Magain, el austriaco Wil Ruprecht, el francés Theopphile Espinasse, el italiano Matteo Cavallo y el neozelandés Hamish Macdonald.

“He sentido que estaba pilotando como sé hacerlo. Lo hice bien en Italia, pero sentí mucha presión y estaba nervioso. Hoy me he sentido más relajado. Ha sido una gran batalla todo el día con Josep. Estuvimos peleando por nada, medio segundo, ha sido una locura, pero muy divertido. Al final lo he conseguido y ha sido un gran fin de semana, pero por supuesto se ve ensombrecido por el desafortunado accidente de ayer”, explicó Freeman tras la carrera.

Por su parte Josep García manifestó tras la competición que su objetivo para esta prueba en Lalín “era tratar de regresar y luchar por la victoria y lo hemos hecho durante todo el fin de semana. Hoy ha sido una pelea increíble con Brad, hemos estado en el mismo segundo muchas veces. Ha sido un poco mejor en la prueba extrem. Me he sentido bien allí, pero me ha sacado segundos en cada pasada y no sé cómo lo ha hecho. Trabajaré duro para Finlandia y Suecia. El campeonato es largo y duro. Nos mantenemos enfocados en ser consistentes”.

Los restantes triunfos de clase en la competición celebrada en Lalín se los llevaron Jeremy Sydow, en Júnior 1, Albin Norrbin, en Junior 2, Kevin Cristino –Youth–, Robert Friedrich –Open 2T– Enzo Marchal –Open 4T–, y Werner Muller –Open Senior–, logrando también asomar por el podio Sergio Navarro –tercero en J1– y Alejandro Ceballos –segundo en Open 4T–.