El estradense David Vázquez afronta una nueva temporada en el mundo de los rallyes pero esta vez no es una temporada cualquiera. Tras varios años dándole vueltas, el copiloto ha decidido tomarse un año de descanso, reduciendo casi al máximo sus compromisos para el 2023. “Llevo 23 años sin vacaciones y creo que ha llegado del momento de tomarse un pequeño descanso”, afirma el estradense al analizar su futuro a corto plazo. Eso no quiere decir sin embargo que David Vázquez se vaya a quedar en casa tirado en el sofá, ya que el copiloto seguirá disputando una temporada más del Campeonato Gallego de Rallyes junto a Víctor Senra, donde se ha marcado el objetivo para esta temporada.

“Me gustaría conseguir un nuevo título en el Gallego”, admite, explicando que una nueva victoria le permitiría convertirse en el copiloto con más títulos autonómicos logrados, superando a Estrella Castrillón. Ambos están empatados en estos momentos en lo alto de esa clasificación, con cinco títulos gallegos cada uno. “Es un registro que ya tiene mucho tiempo y estaría bien poner mi nombre ahí”, apunta. En su caso los ganó todos entre 2016 y 2020, el primero con Alberto Meira y el resto con Víctor Senra, con quien buscará ahora su sexto trofeo.

Al margen de este reto, Vázquez solo estudiará realizar alguna carrera puntual que le motive. “Cuando la gente se enteró de que no iba a salir con Iván recibí muchas llamadas para proponerme cosas pero este año no quiero compromisos a largo plazo. Me hace falta un año de descanso. Llevo muchos años en esto y siempre tuve que andar pidiendo días en el trabajo y dedicando todo mi tiempo libre a los rallyes, porque, o estás en carrera o preparando la siguiente. No descansas nunca y más ahora que en el Nacional tienes que estar allí durante una semana. El Gallego no me quita ni la mitad de tiempo”, explica.

El estradense reconoce que este paso atrás era algo que venía analizando desde hace ya cinco años pero por una u otra cuestión nunca terminaba de dar. Esta temporada sin embargo, José Antonio Pintor se ofreció a volver con Ares, lo que le puso el descanso aguardado en bandeja.

“Cuando estás cansado acabas yendo desmotivado a las carreras, aunque no quieras”, lamenta. Sin embargo, no cree que este sea el primer paso hacia la retirada. “Llevo media vida metido en este mundo. A estas alturas no creo que vaya a parar. Solo necesito un descanso”, añadió.