El Estradense encajó una dolorosa derrota el pasado domingo en casa ante el Paiosaco por 2-3. “El partido lo regalamos en la primera parte. Fue un desastre. La gente no estaba metida en el partido. No me esperaba ver a mi equipo con tan poca actitud”, manifestó el técnico Nacho Fernández tras el encuentro. “Estuvimos desorganizados y nos ganaban todas las disputas. La primera parte fue claramente para ellos pero más por nuestra culpa que por méritos suyos. Para nosotros era un partido importante después de la derrota del otro día. Esto es fútbol y no se puede salir a pasear. Debemos recuperar la imagen de equipo”. Nacho reconoce que su equipo mejoró con los cuatro cambios del descanso y podría haber remontado si no llegase ese gol a la contra.