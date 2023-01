El Disiclín Balonmán Lalín llegó al ecuador de la temporada en la tercera posición a un punto del segundo, el OAR Coruña. Pese a tratarse de una posición que habrían firmado al inicio de temporada, su actuación se ha visto empañada por sus dos últimas derrotas y especialmente por la mala imagen dada el pasado sábado ante el Teucro. “Solo podemos estar contentos con el 90% de la temporada”, lamentó un Pablo Cacheda que asume errores y apuesta por recuperar la imagen de partidos anteriores.

“Los resultados están siendo mejores de lo esperado y seguimos estando mejor de lo que pensábamos con tantos cambios pero no podemos estar contentos con cómo acabamos la primera vuelta”, afirmó Cacheda al analizar este primer tramo de campeonato. “Creo que, vista la temporada hasta ahora, tenemos opciones de estar en la fase de ascenso pero para eso debemos volver a nuestra buena imagen. Y no me estoy quejando de los resultados, eso es lo de menos, sino de la mala imagen que dimos”.

Cacheda reconoce que tras el partido ante el Teucro tuvo que tomarse un tiempo para reflexionar y analizar el partido viendo el vídeo antes de realizar una valoración. “Creo que es nuestro peor partido de la temporada pero seguramente también el peor partido desde que soy entrenador de este equipo. No solo es que jugásemos mal, es que nos faltó actitud, concentración e intensidad. No es normal ver a un equipo tan poco compacto cuando nuestro punto fuerte es precisamente la unión”.

En este sentido, el técnico entonó el mea culpa. “Cuando tantas cosas salen mal, es culpa del entrenador. No supe transmitir la importancia del partido ni el nivel del rival que teníamos delante. Nos vimos superados por todos lados. A partir del minuto 10 estábamos fuera del partido. Nunca volvimos a tener la tensión necesaria”, manifestó. “Ahora nos toca hacer un análisis más profundo y pensar en si los entrenamientos estuvieron bien enfocados y en los pasos a dar para mejorar”.