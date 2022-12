El Discilín Balonmán Lalín juega esta tarde a las 20.00 horas en O Gatañal de Cangas la decimocuarta jornada, última de 2022. Los de Pablo Cacheda se miden al Automanía Luceros con arbitraje de los gallegos Pablo Manuel Barreiro y Christian García. “Nos enfrentamos a unos de los desplazamientos más difíciles de la temporada”, decía ayer el técnico lalinista que subraya que “se acaba el 2022 y esperemos seguir con la línea que llevamos todo este año natural en el próximo”.

Juan, Pedro, Tate y Miguel son baja en un equipo que. repite convocatoria con respecto a la semana pasada. Xabi Batán es la única duda por unas placas. Cacheda también recuerda que “no hay Liga Asobal este fin de semana, por lo tanto jugadores con doble ficha podrían disponer de minutos en el Luceros. Este año creo que ninguno lo hace pero no sé lo que nos podremos encontrar. Confío en que no bajen a nadie del primer equipo pero aún así tienen una plantilla muy buena”.

El Disiclín llega a la cita “con ganas de que se acabe el año por el tema de las lesiones, que incluso mentalmente nos merma bastante porque al final no es fácil llevar las semanas en buena línea cuando para hacer entrenamientos de siete para siete pues tienes que convocar hasta cuatro juveniles”, explica Pablo Cacheda.

Sobre el rival, destaca que los de Cangas do Morrazo “son un equipo al que les gusta mucho jugar rápido. En ese aspecto creo que no tenemos tanto que perder. Después, yo creo que lo que marcará las diferencias van a ser las defensas. Ellos tienen jugadores desequilibrantes y una buena portería”. Y concluye diciendo que “si nos vamos a un marcador alto, pues seguramente estaremos cómodos los dos equipos. Nosotros podemos estar un pelín más cómodos si vamos a un marcador un poco más bajo, ralentizando un poco el juego porque al no poder disponer de tantos cambios, es lo que nos va a tocar”.