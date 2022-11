El EDM Baloncesto A Estrada está viviendo una temporada con muchas novedades. La principal llega de su ascenso por primera vez en la historia a Liga EBA, categoría en la que ya han logrado sus primeras victorias. La noticia negativa llegó con la desaparición del equipo femenino sénior pero a cambio se creó un equipo filial masculino. Durante muchos años los rojillos contaron con un equipo B que militó en Liga Zonal pero que terminó desapareciendo hace siete temporadas. Ahora, el EDM vuelve a tener filial y ya sabe lo que es ganar.

Este nuevo equipo cuenta con el patrocinio principal y nombre de Ulla Oil. El encargado de dirigirlo es el jugador del primer equipo, Samuel Pernas, quien el año pasado entrenó a los juveniles. Crear un equipo filial desde cero no parecía una tarea fácil con solo cuatro jugadores subiendo de la cantera, así que algunos veteranos retirados se ofrecieron a echar una mano si hacía falta pero no fue así. Samuel cuenta con una plantilla amplia en la que, además de los jugadores llegados de juveniles, figuran otros que salieron de la cantera en los últimos años y que no encontraron un hueco en el primer equipo.

El técnico reconoce que en muchos casos se trata de jugadores que ya no estaban en activo y que han vuelto a vestirse de corto ante la posibilidad de militar en este equipo filial. “Hicimos algo de pretemporada y creo que físicamente llegamos bien. Nos costó más que fuesen recuperando el toque y que asimilasen algunos conceptos. La mayoría llevaba tiempo sin jugar y eso se nota”, explica el técnico.

Los resultados no acompañaron al Ulla Oil en sus primeras jornadas en Tercera División, hasta que finalmente llegó la primera victoria. Fue por 50-58 en la pista del Baloncesto Ames.

El EDM A Estrada cuenta este año con nueve equipos en competición, ahora con Fran Sande “Panchito” como director deportivo. Destaca la entrada de niños a sus escuelas, con dos equipos de minibasket y uno de preminibasket.