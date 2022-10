El equipo sénior masculino del Club Rugby Coreti Lalín participó el pasado sábado en la segunda edición del Estágio Intercéltico do Douro Rugby en Melgaço (Portugal). El torneo fue organizado por el Douro Rugby, participando también el SC Sport do Porto Rugby, Os Ingleses RC de Vilagarcía y el Universidade de Vigo RC. El Coreti regresó con una victoria contra el Douro Rugby por 12-5, un empate contra Sport do Porto 10-10 y una derrota contra Universidade de Vigo RC por 0-10. Los de David Riveiro continúan así la preparación de cara al inicio de las competiciones el 15 de octubre.