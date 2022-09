El Club Deportivo Estradense viaja esta tarde hasta A Laracha con el objetivo de prolongar su racha y sumar la segunda victoria liguera consecutiva. A partir de las 17.30 horas, en Porta Santa los de Nacho se medirán a un Paiosaco-Hierros que todavía no sabe lo que es puntuar en el campeonato. Quedan fuera de la convocatoria Óscar, Sanabria, Andrés y Yosi. Lahsan, del filial, entra en la lista donde Sanabria no estará después de que sufriera molestias en el entrenamiento del viernes y tras consultar con el fisioterapeuta se decidió no arriesgar con el jugador. El conjunto de A Estrada aguarda un choque más igualado de lo que refleja la clasificación provisional. En el vestuario rojillo no se fían de las derrotas de su rival de hoy porque recuerdan que ambas se produjeron por la mínima. Sobre el papel el Paiosaco parece un equipo difícil de atacar, que sabe muy bien a lo que juega, y que apuesta por jugar con líneas muy juntas. La consigna de los rojillos es no perder de vista las rápidas transiciones del cuadro de A Laracha para poder tener opciones de puntuar en Porta Santa. El partido será dirigido por el colegiado Gabriel Quintairos del colegio arbitral de Vigo.