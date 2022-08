La Subida á Estrada arranca mañana con 72 pilotos en su parrilla de salida. Una vez más los de casa vuelven a contar con una gran presencia en esa lista, especialmente con los carcross. Entre ellos no puede faltar sin embargo un veterano que ya ha perdido la cuenta de cuantas subidas ha disputado a lo largo de su trayectoria. Un año más, el estradense Javier Martínez Carracedo volverá a participar en la prueba de casa y nadie duda ya a estas alturas de que su Renault 5 Gt Turbo volverá a ser uno de los grandes animadores de la carrera.

“A la Subida á Estrada no se puede faltar. Aquí están los amigos y los patrocinadores. Además, ver al público animarte como lo hace aquí es una sensación difícil de describir”, explica. “Tenemos también un trazado precioso, de los más bonitos, y una organización que cada año está a la altura de las más grandes”, añadió en el mismo sentido.

Carracedo ha ido alternando esta temporada sus competiciones con su Renault 5 con el Kincar con el que disputa el Gallego del Rallymix. “El Kincar es muy divertido sobre tierra, pero sentir la potencia del GT Turbo es algo muy bonito”, explica. Precisamente el estradense explica que su montura llegará en las mejores condiciones a la carrera de casa. “Llevaba un tiempo dándome problemas y no sabía bien qué podía tener. Al final era un tema de los pistones y ya vuelve a andar genial”, relata a la hora de hablar de una montura del año 1987 con la que espera estar de nuevo en la pelea por el triunfo en los carrozados. “Jorge es el favorito con su Porsche. Luego estaremos Senra, Vidal, que va cada año a más, y yo. La verdad es que me gustaría poder hacerle daño a Manolo por una vez. No sé cómo lo hace pero cada año va a más. Somos amigos, nos conocemos hace mucho y me gustaría ganarle por una vez. Sin embargo creo que tendré que seguir esperando a que se haga más viejo”, bromeó.

Después de tantas participaciones, Carracedo conoce a la perfección el trazado de la subida. “Me lo sé de memoria, así que no necesito entrenar. Daré una vuelta el mismo día para ver si la carretera está igual y listo. Ese no es el problema. Cuando corro en A Estrada siempre doy un poco más y creo que voy más por el aire y que tocando el negro. Eso me permite ser siempre competitivo”.