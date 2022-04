Alberto Mariano está orgulloso del partido del Estradense en Pol, aunque hubiera salido goleado frente al líder Polvorín. “Contrario a lo que dice el marcador, yo creo que el equipo estuvo muy bien en Pol. A mi me gustó el Estradense. Ya sé que perdimos 3-0 y que hasta el minuto 70 fue un partido muy igualado que podía ser para cualquiera. Fue un partido dinámico y con los dos partidos haciendo un muy buen papel”, explica. El técnico rojillo añade que “a nosotros nos faltó definición. Es cierto que desde el 75 hasta el 90 el Polvorín fue superior. Pero hasta ahí mi equipo no es que diera la cara, es que le jugó de tú a tú al líder de la categoría y haciéndole ocasiones, que no es nada fácil”. E insiste en que “tengo que defender el trabajo de mis jugadores porque ante un muy buen equipo fueron capaces de atreverse”.

El equipo regresa al trabajo esta semana con gente tocada como Mateo, Martín o Ángel porque “fue un partido noble pero duro”, subraya el entrenador del Estradense. Alberto Mariano concluye indicando que “nos quedan cuatro partidos y nos falta un punto para matemáticamente estar salvados”. El domingo reciben al Choco con el objetivo de certificar la permanencia arropados por sus aficionados en el Novo Municipal.