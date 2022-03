El banquillo del Club Deportivo Lalín está esta temporada más caliente que el queso de un san jacobo. La sorpresa saltaba en la tarde-noche del jueves con el anuncio en redes sociales por parte de la entidad del Cortizo de la dimisión de César Sánchez como máximo responsable del vestuario rojinegro y el nombramiento de Toño González para sucederle en el cargo. Con un escueto “el entrenador César Sánchez acaba de presentar su dimisión, aceptada por el club. Le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos”, despachaba la directiva de David Méndez al ya extécnico después de seis jornadas.

Dos empates, dos victorias y otras tantas derrotas es el bagaje de Sánchez tras su fugaz paso por el banquillo lalinista. El técnico señalaba ayer que su dimisión es por “motivos personales y muy meditada”. Sánchez también desveló que una vez comunicada su decisión a los responsables del club, éstos “no querían que dimitiera pero les dije que no había vuelta atrás”. El exentrenador de los del Cortizo se marcha agradeciendo a “la directiva y a los jugadores por cómo me trataron” y recordó que “los dos últimos partidos no salieron como yo quería. Soy una persona muy exigente, empezando por mi mismo y quiero mostrar mi apoyo a todos los estamentos del club de ahora en adelante”. César Sánchez concluyó subrayando que “un entrenador no es alguien imprescindible”.

De la casa

Consultado por esta Redacción sobre la sorprendente renuncia del que ha sido el segundo técnico lalinista en lo que llevamos de temporada, el presidente David Méndez calificó las razones de la dimisión como “motivos razonables”, aunque también reconoció que “no nos lo esperábamos”. En cuanto al nombramiento de Toño González como nuevo técnico del Lalín, el presidente destacó su condición de “hombre de la casa y con experiencia” para avalar su nombramiento.

Por último, Toño González se mostraba “contento” con la llamada de los mandatarios del que ha sido el club de su vida. También destacó haber recibido “muy de sorpresa” la oferta “del club en el que te criaste y por eso ni me lo pensé a la hora de responder a la petición”. Toño también es consciente de que llega al Lalín en un momento complicado porque “la situación no es la idílica pero mientras los números den haremos lo posible por conseguirlo. Hay que hacer los 6 que quedan y que lo demás tropiecen”, añade el flamante nuevo técnico lalinista.