Xoán Ledo Menéndez ha aceptado la oferta del Istres Provence Handball de la LNH francesa. El portero lalinense del Bidasoa, que anunciaba el lunes su marcha del conjunto irundarra, se ha comprometido con el conjunto provenzal por dos años. Sin embargo, quedaría libre para firmar por otro equipo en el caso de que el equipo francés descendiera de categoría. El fichaje de Ledo forma parte de un ambicioso proyecto deportivo del Istres para conseguir dar un salto de calidad en la Liqui Moli StarLigue y codearse con los mejores del campeonato. El Istres se hace con los servicios del portero dezano después de abonar su cláusula al equipo guipuzcoano. Ledo tiene previsto finalizar la temporada con los vascos y viajar a su nuevo destino el próximo mes de agosto.

La oferta del Istres es la segunda que recibe Ledo desde Francia tras su fallido fichaje hace un par de años por el Chambéry. En esta ocasión sí se dieron las circunstancias para que el jugador surgido de la cantera del Balonmán Lalín diera el sí quiero definitivo. En este sentido, la suculenta oferta del Istres duplica el salario que recibía en Irún e incluye un apartamento y un automóvil por cuenta de su nuevo club. El Istres Provence Handball es un equipo que ocupa la zona baja de la competición gala con más de dos millones de euros de presupuesto, el doble que el Bidasoa, lo que le convierte en el más modesto del campeonato. En el conjunto de esta localidad cercana a Marsella con 43.000 habitantes, milita el también español Juanjo Fernández ocupando el extremo izquierdo pero todo indica que dejará su disciplina esta temporada, lo que convertiría al lalinesne en el único español del plantel (se rumorea que el Istres estaría intentando la contratación de otro para cerrar su plantilla). A las órdenes de Gilles Derot también están los daneses Jakob Mikkelsen, Rasmus Nielsen y Henrik Olsson, y los porteros Arnaud Tabaran y Clément Gaudin.

En sus cinco temporadas con el Bidasoa, Xoán Ledo ha disputado un total de 157 partidos oficiales: 120 de ellos de la Liga Sacyr Asobal; cinco de la Copa Sacyr Asobal, 12 de la Copa del Rey y otros 20 en las competiciones europeas. El guardameta pondrá en junio fin a su andadura en el conjunto vasco “agradecido” por una etapa que quiere concluir cumpliendo porque “soy un competidor, me gusta ganar y lo voy a dejar todo. Me voy a matar a cada momento que esté en la pista para ayudar al equipo”. El dezano añade que “llegué aquí con 21 años recién cumplidos y podría decir que era un chaval al que le gustaba jugar a balonmano y creo que me voy siendo un jugador profesional. Me he dado cuenta de lo que implica la profesionalidad y la dedicación a lo que quieres hacer”, y considera que sus años en el Bidasosa “son importantes para mí, porque he madurado personal y deportivamente y he crecido junto al equipo”. En el apartado de los agradecimientos, el lalinense ha querido “darle las gracias a la directiva y a los entrenadores por haber confiado en mí estos cinco años; a los servicios médicos por haberme cuidado tan bien, a los fisios por tratarme cada día y ser grandes personas, y a la afición por animarme, ayudarme, ayudarnos a todos como equipo, porque es una afición diferente a la de otras pistas”.

Abogado

Por otro lado, Xoán Ledo ha iniciado sus estudios de Derecho con el objetivo de poder trabajar en el ámbito del asesoramiento jurídico a deportistas en un futuro no muy lejano. El jugador de Lalín pretende trabajar en ese campo junto a su buen amigo Dani Dujshebaev, que también se ha matriculado en la carrera de leyes. Ambos esperan poder cubrir ese vacío poniendo en marcha un bufete especializado.