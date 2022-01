La llegada al Estradense de Edu Taboada con la temporada iniciada ha metido al entrenador Alberto Mariano en un bendito problema. El jugador regresado del Arzúa ha aumentado la nómina de delanteros dentro de la plantilla rojilla, hasta tal punto que el técnico debe realizar descartes dolorosos cada domingo. Edu se suma a Piñeiro y Borja Míguez, los dos arietes con los que comenzó la temporada el Estradense para conformar un triplete que ofrece diferentes alternativas en punta de ataque y que permite además variar jugadores en función de las características del rival y del estado de forma de los protagonistas.

A estas alturas, el delantero que más partidos ha jugado ha sido Piñeiro, con quince partidos, diez de ellos como titular, para marcar dos goles.Le sigue Edu, el último en llegar, con trece partidos, ocho como titular, marcando tres tantos. La lista la cerraría Borja Míguez, aunque esta estadística tiene trampa. El delantero compostelano lleva varios partidos fuera después de romperse el dedo meñique en el partido contra el Choco. Así, jugó doce partidos pero once de ellos como titular, más que sus compañeros De esta lista saldría Juanín. El jugador estradense jugó como segundo punta en muchas ocasiones la pasada temporada. En esta sin embargo, el aumento de alternativas en punta ha hecho que Mariano apueste más por él en banda o un poco más retrasado.

El debate entre cuál de las tres opciones para el ataque es mejor está en la grada, aunque lo cierto es que cada uno aporta cosas diferentes. Piñeiro, nueve titular el año pasado, aporta más cabeza y regate. Edu es el más explosivo de los tres, sacando partido de su velocidad y calidad en los metros finales. Borja por último es una bestia incansable como nueve,ideal para presionar y fijar a los centrales.

Mariano ha apostado por conjugarlos, especialmente con Borja como referencia y uno de los otros dos como acompañante. Otra fórmula que ha utilizado es la de colocar a Piñeiro por sus cualidades en la banda, posición en la que por el momento no se ha visto tan cómodo como en punta.

Cabe destacar sin embargo que los números goleadores de los tres están todavía muy lejos de su nivel. Una mejoría de los tres ante la meta rival será clave para la segunda vuelta.

EDU: “Da igual quién juegue, lo que importa es que ganen los rojos”

“Lo más importante es que es una competencia sana”, afirma el delantero retornado desde el Arzúa. “No tiene nada que ver con lo que viví en otros equipos. Con Piñeiro y con Borja tengo un trato excepcional y el que juegue uno u otro no es un problema entre nosotros. Lo importante es que ganen los rojos. Todos queremos jugar pero el equipo está por encima de eso”. Para Edu, esa competencia es positiva y más teniendo en cuenta que los tres son sub23. “Somos jóvenes y con hambre. Queremos hacerlo bien y progresar”, manifestó al tiempo que destacó la posibilidad de conjugar a dos de ellos sobre el campo, aprovechando sus diferentes cualidades. En cuanto al equipo, Edu puso en valor el paso adelante dado en las últimas jornadas de la primera vuelta, con dos victorias a domicilio que les permitieron subir hacia la zona media. Para ello fueron claves sus tres goles. “Estuve un tiempo sin poder entrenar por el COVID pero ahora ya me encuentro bien y con muchas ganas de poder competir de nuevo después de tanto tiempo sin poder hacerlo”.

PIÑEIRO: “La competencia es buena porque nos ayuda a mejorar a todos”

El delantero ha firmado un comienzo de temporada que no está al gran nivel que llegó a mostrar en la anterior. “No me encuentro tan cómodo como el año pasado pero creo que es algo que nos está pasando a todo el equipo. Creo que cuando seamos capaces de ganar algunos partidos seguidos vamos a ir recuperando la confianza”, afirmó al tiempo que calificó como positiva la competencia. “Ahora hay más opciones arriba. La competencia es buena porque nos hace mejorar a todos. No solo pasa en la delantera. La plantilla es muy amplia. El Estradense es un equipo que apuesta siempre por la gente joven que no tiene tanta experiencia pero sí condiciones. Eso se nota a veces en los comienzos de temporada pero luego vamos mejorando”. Piñeiro reconoce que el equipo no comenzó tan bien como se esperaba pero señala que todavía queda mucha temporada por delante para intentar escalar posiciones. “Reaccionamos en las últimas jornadas pero ahora está en nuestras manos revertir la situación y empezar a competir”, sentenció.

BORJA: “Mi trabajo nunca va a faltar. Que entre la pelotita es otra cosa ”

“Personalmente creo que podría estar mejor pero debo ir poco a poco. Creo que, como pasa con el equipo, no se está reflejando el trabajo que hicimos. Estoy sin embargo con ilusión y con ganas de darlo todo por esta camiseta”, afirmó un hombre que resta importancia a sus números hasta ahora y pone el foco sobre el equipo. “No miro tanto a nivel individual como colectivo. Si no marco y el equipo gana, genial. Mi trabajo y mi entrega nucan van a faltar. Luego, que entre la pelotita es otra cosa”, manifestó.Borja espera regresar a los entrenamientos la próxima semana después estar fuera desde hace seis semanas. El delantero se rompió el dedo meñique del pie en una de las primeras acciones del partido contra el Choco. Aguantó hasta el descanso a pesar del dolor pero finalmente tuvo que pedir el cambio. “La temporada no comenzó de la mejor manera pero la primera vuelta acabó con buenas sensaciones, con dos victorias muy importantes. Hasta ahora creo que no se hizo justicia con el Estradense”, argumentó el delantero.