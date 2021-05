Irmandinhos A Estrada consiguió este domingo la repesca para poder disputar una plaza en el Final Four de la Copa. Será dentro de un par de semanas frente al Keltoi vigués y, también, sobre la hierba sintética del Novo Municipal de A Estrada. Y todo gracias a la primera victoria “irmandinha” conseguida en la visita del Cambados Gaélico dentro de la Copa All Galicia por un marcador de 7-12 (33)-1-01 (4). El partido estuvo muy condicionado por las bajas del conjunto arousano, que de todas formas no dejó de pelear de principio a fin.

Tras la dolorosa derrota de la jornada anterior ante el Estrela Vermelha FG, Irmandinhos se pudo rehacer jugando como locales en un choque que dio comienzo a las 11.00 horas. En las redes sociales del conjunto estradense se hacía ayer hincapié en la ayuda recibida por Santi, de Herdeiros de Dhais, al que calificaron como “menudo fenómeno”. Irmandinhos también quiere “mandar un abrazo y desearle una pronta recuperación a Novás, que tuvo un percance en el hombro y fue necesario trasladarlo al hospital”. Los Irmandinhos también esperan una dura contienda con el conjunto olívico en su lucha por meterse en la gran final.