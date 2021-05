El Disiclín suspira por un milagro en el “Ángel Nieto”

El Disiclín Balonmán Lalín emprendió esta mañana viaje a tierras castellanas para enfrentarse esta tarde, a partir de las 19.00 horas, al Balonmano Zamora Rutas del Vino en partido correspondiente a la octava jornada del Grupo por el Descenso. Los del Arena buscan una milagrosa carambola que les permita seguir soñando con la permanencia, aunque son conscientes de que se trata de una misión casi imposible. A pesar de todo, Pablo Cacheda sigue manteniendo la llama de la esperanza encendida. “Vamos con mucha gente tocada pero los entrenamientos no ha estado mal del todo. El principio de semana fue duro pero como el tiempo todo lo cura el ánimo del equipo fue creciendo conforme pasaban los días”, explica el técnico. Sobre lo que resta de fase, Cacheda considera que “hay que intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Si se pueden sumar los 2 puntos, por supuesto, sumarlos y dejarnos la piel para que sea así, claro. Se trata de prolongar lo más posible las esperanzas sabiendo de lo difícil que es la situación pero por lo menos intentar mantener esa remota opción el mayor tiempo posible”.

Pablo Cacheda no se espera un partido sencillo porque “equipos que bajen los brazos hay muy pocos a estas alturas de la liga. Allí hay jugadores jóvenes que seguro que quieren ganarse un contrato para la temporada que viene y no se pueden permitir relajaciones. También, como le digo yo a mis jugadores, si podemos quedar séptimos no quedamos octavos, si podemos quedar sextos no quedamos séptimos y si podemos quedar quintos no quedamos sextos. Entiendo que a ellos les pasa lo mismo. Al final, como deportista siempre quieres ganar y por eso no creo que nos den ningún tipo de facilidad”.