El CD Estradense quiere más

Sin embargo, para el entrenador del Estradense el de hoy “es un partido muy difícil. Sigo pensando que el Fabril si no es el mejor de este grupo poco le falta. Las cosas no le están saliendo bien pero individualmente es el equipo con más calidad y colectivamente está pecando de ser un equipo joven e intermitente. Los chicos a veces cometen errores de juventud como tiene que ser. Es un equipo que como esté fino y le dejes desarrollar su juego no es que te gane, te humilla. Para competirle hay que estar muy concentrados, hacer un ejercicio de responsabilidad, saber esperar el momento porque ellos también tienen sus errores de concentración. Creo que tenemos que intentar ser un equipo maduro para poder sacar un buen resultado”.

El técnico añade que “no descubro nada si digo que el equipo anda bien. Sigo diciendo que si no estamos cerca de nuestro máximo rendimiento somos un equipo pues, no voy a decir normalito, pero no para estar donde estamos ahora. Los chicos me han demostrado que están, yo estoy súper contento con ellos, todos los que entran están aportando y yo creo que el colectivo es nuestra fuerza”.