Estradense y Fabril disputan hoy a partir de las 12.00 horas en el Estadio Municipal de A Estrada un duelo en la cumbre dentro del play off de ascenso a Segunda División B. Tras su victoria en la primera jornada de esta fase ante el Silva, el equipo de Alberto Mariano ha presentado su candidatura a las dos primeras posiciones, superando en la tabla a un Fabril que es uno de los rivales a batir. En estos momentos los rojillos son terceros en la tabla, aunque con los mismos puntos que el Choco, segundo. El Fabril por su parte es quinto, con dos puntos menos. En esta situación, toda la presión es para los coruñeses, que no pueden permitirse una derrota que los deje a cinco puntos del Estradense en una liguilla a la que solo le quedarían cuatro jornadas más.

Esa presión que tendrá el equipo dirigido por Juan Carlos Valerón en esta jornada tras su derrota inicial ante el Choco, será uno de los factores con los que jugarán los estradenses. “Nuestra meta es intentar que no se sientan cómodos y que no puedan desarrollar su juego. Debemos ser serios y no conceder, sin olvidarnos que los partidos duran 95 minutos”, explicó Alberto Mariano. “Ellos son los que están más presionados. Saben que si no ganan aquí se les complica la cosa. Son los favoritos y por tanto la presión es para ellos”, añadió en el mismo sentido.

El técnico destacó además el peligro de un rival que se quedó fuera de las tres primeras posiciones tras un mal comienzo de temporada pero que cuenta con una gran plantilla. “No empezaron bien y lo terminaron pagando. Eso es lo que tienen los filiales pero eso no quita para que sean un equipo muy peligroso, que te mata con espacios y que tiene calidad suficiente para desnivelar en estático”.

En cuanto a su equipo, Mariano cuenta únicamente con la baja del lesionado Juanito. La noticia positiva es el regreso al equipo de los centrocampistas Ube y Brais Calvo una vez superadas sus molestias. El segundo llegó justo, pero superó las últimas pruebas realizadas para entrar en la lista definitiva.

El técnico destacó la moral alta con la que afrontan el complicado reto que tienen hoy por delante. “Cuando las cosas salen bien todo es más fácil y este equipo que ha ganado el derecho de estar ahí”, manifestó el entrenador compostelano, quien agradeció la ilusión que reina entre los aficionados ante la buena temporada que están realizando. “Estamos todos muy ilusionados, tanto los jugadores como los aficionados. Eso siempre es algo bonito y que hay que disfrutar”.