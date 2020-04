El Nabaoui y Pepe Domínguez optan al galardón de "Mellor Atleta 2019"

El Medhi el Nabaoui y Pepe Domínguez están nominados a los premios de "Mellor Atleta 2019" que otorga cada temporada por estas fechas la Federación Gallega de Atletismo. El estradense de adopción del Atletismo Narón está encuadrado en la categoría Sub 23, Sub 20, Sub 18 y Sub 16 masculino, mientras que el lalinense, también de adopción, lo hace en la de Máster masculino. Nabaoui compite con Adrián Ben, David Ngwudile, Elian López, Nicolás García, Pedro Vázquez y Tariku Novales. Pepe Domínguez, por su parte, disputa el premio de esta temporada a los Máster Antonio Gude, Carlos Almundi, Carlos Álvarez, David Vázquez, Domingo Álvarez, Fernando Paredes, Javier Cid y Jorge Crespo.

"Este año, y por las circunstancias excepcionales de todos conocidas, la gala no va a poder celebrarse, pero eso no será impedimento para que se pueda seguir reconociendo de manera pública y oficial a los mejores en cada una de las categorías establecidas", explica el organismo federativo en su página web al respecto. El plazo para poder participar en estas votaciones finaliza el próximo miércoles 15 de abril y entre los varios criterios que se emplearon de manera específica para cada una, está el de haber sido internacional, medallista en algún campeonato del Mundo, de Europa o de España, o haber superado algún récord gallego absoluto, entre otros. La página web de la federación ( www.atletismo.gal) ofrece la posibilidad de otorgar su voto a todo el que lo desee mediante un sencillo mecanismo.

Nabaoui ha visto como la llegada del coronavirus ha cortado su temporada. Justo antes de la paralización de toda la competición el atleta del Narón afrontaba los días finales hacia el campeonato de España de los 3.000 metros en pista cubierta que se iban a celebrar el Sabadell. Ya en abril, su objetivo era el Trofeo Ibérico, en donde disputaría el 5.000. Ahora su objetivo está ya centrado en el verano, en donde dará e salto al 1.500, con varias pruebas en mente. El palmarés como deportista de Pepe Domínguez incluye trofeos nacionales e internacionales desde que se inició en la práctica del atletismo.