El A Estrada Futsal se viste de corto con dos proyectos por descubrir

El A Estrada Futsal inició ayer la pretemporada y lo hizo con la intención de dar un nuevo impulso a sus dos equipos sénior. La nueva directiva, encabezada por el exjugador Rafa Vázquez, ha dado un nuevo aire al equipo masculino, que volverá estar dirigido por Paco Garabal, el técnico que logró la permanencia en Tercera cuando parecía imposible. En cuanto al equipo femenino, Marcos Sesar afronta su segunda temporada al frente de un equipo que a lo largo de las últimas temporadas peleó en la parte alta de la Preferente. El técnico considera que su equipo está capacitado para más, aunque para ello aguarda que puedan llegar algunos refuerzos que aumenten su fondo de armario.

Garabal se mostró contento con una plantilla que ha mantenido la base de la pasada temporada y que se ha reforzado bien. Ha perdido a los retirados César, Rafita y Sesar pero han llegado Roberto, Iago Balsa, Juan Caínzos y Pablo. Se suman a Moro, Edu, Martín, Kinso, Gonzalo, Kevin, Kiko, Carlos y Toño. El técnico no descartó además que lleguen otros dos fichajes más, que cerrarían una plantilla de quince jugadores a los que suma al juvenil Edu. Esta situación contrasta con los problemas de efectivos de la pasada temporada.

"Nuestro objetivo debe ser salvarse cuanto antes y no sufrir tanto como la temporada pasada. Una vez lo logremos, ya se verá a dónde podemos llegar", afirmó un Garabal que confía en mantener la línea de la segunda vuelta de la pasada temporada. El viernes ya tienen su primer partido contra el Noia en dieciseisavos de final de la Copa Galicia (21.30 Coto Ferreiro).

Por su parte, Marcos Sesar cuenta en estos momentos con una plantilla de doce jugadoras: Nuria, Yaiza, Alba, Noelia, Miriam, Doris, Luchi, Nati, Sonia, Pati, Rocío y Lucía. Han perdido a la veterana Luz. El técnico destacó que es un equipo con grandes posibilidades. "Es un buen equipo que puede rendir incluso más de lo que ha hecho las últimas temporadas. La directiva está contenta pero yo creo que podemos hacer mucho más", argumentó el siempre ambicioso entrenador estradense. Para ello considera clave el poder ampliar la plantilla para no tener problemas durante la temporada. "Si tenemos entrenamientos con siete u ocho jugadoras nos terminaríamos aburriendo todos".