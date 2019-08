El Compostela elimina al Estradense de la copa en la tanda de penaltis

El Estradense cayó derrotado en la tanda de penaltis (2-3) ante el Compostela en la primera ronda de la Copa Real Federación Española de Fútbol. El encuentro jugado ayer en el Municipal de A Estrada se tuvo que decidir desde los once metros después de que los noventa minutos terminasen en empate (2-2). Fue un duro golpe para los rojillos, que encajaron el tanto del empate cuando ya se había cumplido el minuto 92.

El choque de copa dejó sensaciones enfrentadas para ambos equipos en plena pretemporada. Los compostelanos fueron mejores que los rojillos en una primera mitad en la que robaron con claridad ante el intento de salida de balón desde atrás por parte del Estradense. En la segunda parte sin embargo la situación dio un giro radical. Los cambios, por ambas partes, sentaron bien al equipo de Alberto Mariano, que cabalgó a lomos de un gran Porrúa para remontar el partido y gozar incluso de ocasiones para ampliar su cuenta. No lo hizo, y lo terminó pagando.

La primera parte fue un querer y no poder del Estradense. La apuesta de Mariano desde el inicio fue intentar salir desde atrás pero su equipo no estuvo acertado. Las imprecisiones pusieron el trabajo muy fácil a un Compos que solo necesitaba una tímida presión para robar. Así llegó la primera ocasión clara, con un regalo dentro del área que Rodri falló a puerta vacía. Parecía cuestión de tiempo que los visitantes aprovechasen alguna de las pérdidas de balón para adelantarse pero no estuvieron acertados en los metros finales. Con el Compos reinando en un partido sin casi ocasiones, Javicho tuvo la oportunidad de marcar, en un corner que quedó muerto y que envió a las manos de Pato con todo a favor. Solo unos minutos después llegó el tanto que hacía justicia a lo visto sobre el terreno de juego. Una nueva pérdida atrás obligó a Vidal a hacer una falta en la frontal. El regalo lo aprovechó Samu para marcar por el palo de Cascallar.

El partido cambió sin embargo en la segunda parte. El Estradense metió en el campo a Porrúa, Brais Calvo y Juanín y ganó verticalidad. Por contra, el Compos perdió peso en la medular con la salida de Bastida. A partir de ahí fue el Estradense el que buscó los espacios a la espalda de la defensa rival, con Borja y un omnipresente Porrúa como estiletes. Fue Borja el que marcó el primero al transformar un penalti que el mismo provocó con una caída dentro del área en una rápida contra. Borja y Porrúa pudieron marcar el segundo, pero su doble y clara ocasión topó dos veces con Pato. Finalmente marcaría Juanín, al aprovechar una gran jugada y pase de Porrúa. A partir de ahí el Estradense aguantó sin apuros. La ocasión final del Compos llegó en una falta lejana de Carabán. El balón colgado al área lo cabeceó Queiruga muy solo. Tras esta acción el colegiado pitó el final.

En la tanda de penaltis Brais Vidal y Juanín marcaron para el Estradense pero fallaron Borja, Porrúa y Brais Calvo. Soto, Álvaro y Samu marcaron los tres que dieron la victoria al Compostela.