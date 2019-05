"Este año estuve muy tranquilo"

Coke vio el partido del pasado domingo ante el Villalonga desde el banquillo. Todo apunta a que el guardameta del Estradense, una vez logrado el ascenso, dará el relevo a Cascallar. Al margen de las rotaciones finales, el Estradense ha decidido no arriesgar con su portero, una vez que, según sus cuentas, tiene ya el título de Zamora asegurado. Sus 17 goles encajados en 28 partidos son el reflejo de un equipo que ha asentado su éxito en una gran defensa.

Hace cinco años Diego Álvarez Rey "Coke" recibió el título de portero menos goleado de la Preferente Autonómica Sur con 35 tantos en contra en 38 partidos. Fue un buen año para un Estradense que terminó cuarto bajo la dirección de Tinto. El guardameta curtido en categorías inferiores fue uno de los grandes protagonistas de ese proyecto, consolidándose como un hombre de presente y el futuro para el Estradense. Cinco años después, Coke continúa defendiendo la portería del equipo rojillo. A pesar de los cantos de sirena llegados de categorías superiores el meta ha apostado por seguir en casa, siendo ya una de las principales referencias del equipo ahora dirigido por Alberto Mariano. Su constancia ha terminado dándole frutos. Por un lado ha conseguido una ascenso a Tercera por el que lleva tiempo peleando el Estradense, algo que le dará la posibilidad de estrenarse en esa categoría con su equipo de toda la vida. Por otro lado, la gran temporada realizada por el equipo lo ha vuelto a convertir en el Zamora de la Preferente Sur, y con número de récord.

A falta de dos jornadas para el final de la competición el Estradense ha encajado solo 24 goles, cifras que mejoran en mucho las firmadas por el equipo de Tinto en lo que fue su primer reconocimiento como Zamora. En su caso además, solo ha encajado 17 en los 28 encuentros que ha disputado. Los restantes los disputó Adrián Cascallar. El segundo equipo menos goleado de la categoría esta temporada es el líder Pontellas, con diez goles más en contra, un dato que refrenda la buena actuación defensiva del equipo de Alberto Mariano.

"No es solo la defensa. Creo que todo el equipo ha estado unido a la hora defender esta temporada", afirmó Coke. "A los rivales les costaba mucho crearnos ocasiones. Contra el Barbadás por ejemplo, no nos creamos ni una ocasión, y es un equipo que va tercero", argumentó. "La verdad es que este año estuve muy tranquilo. Me sentí muy seguro en todo momento. Cuanto menos se me vea a mí, mejor", afirmó un hombre que destacó la "dificultad" de encajar tan pocos goles en una temporada.

Coke tuvo sin embargo competencia esta temporada, perdiendo en algunos partidos el puesto el once. "La competencia es buena. A nadie le gusta quedarse sin jugar pero lo llevé lo mejor que pude", señaló contento por el ascenso final. "Este ascenso es un premio después de tantos años peleando ahí arriba. Desde que comenzamos la segunda vuelta se veía que el equipo estaba bien. El año pasado teníamos un equipo joven al que le faltaba experiencia pero aprendimos la lección y este año no se nos escapó", afirmó. Coke reconoce que su intención es continuar en el Estradense la próxima temporada en Tercera.