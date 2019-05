El Estradense peleará por el pichichi, el Zamora y el título en las últimas jornadas

El Estradense afronta las últimas tres jornadas de competición con el ascenso matemático asegurado. Cumplido el objetivo de la temporada, los de Alberto Mariano buscan la motivación necesaria para no dejarse ir en el tramo final. Esa motivación se pondrá a prueba hoy por primera vez en la visita al campo de San Pedro, donde se enfrentarán al Villalonga a partir de las 18.00 horas.

El técnico estradense considera que la motivación no es la misma de hace siete días pero deben terminar de la mejor manera posible. Mariano señaló que cuentan con alicientes suficientes para no dejarse ir. El más evidente es la opción de proclamarse campeones de la Preferente Sur. No lo tendrán fácil, ya que a falta de nueve puntos por ponerse en juego tienen cuatro puntos de desventaja con el líder Pontellas. "Todo puede pasar", remarcó sin embargo el técnico del Estradense, quien recordó los compromisos coperos del Pontellas como una distracción.

Otro de los alicientes del equipo rojillo en estas tres jornadas viene por premios individuales. Por un lado, Borja está peleando por el título de máximo goleador de la Preferente Sur. Es cuarto en la tabla con 18 goles por los 20 que ha marcado Besada. Otro estaría en la portería. Con 24 goles encajados en 35 partidos Coke tiene el premio Zamora en el bolsillo. Lo sería incluso si no juega en las tres últimas jornadas.

Mariano sin embargo apuntó que su intención es rotar y dar minutos a jugadores que han gozado de menos oportunidades. "Queremos que jueguen, que se sientan en el grupo y que demuestren que están al nivel de los demás".