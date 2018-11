Mariano: "En Ponteareas vi a un Estradense muy solidario"

El Club Deportivo Estradense estrena tercera posición esta semana después de una victoria por la mínima en Pardellas ante el Juvenil. Su entrenador, Alberto Mariano, no ocultaba ayer la satisfacción tras el trabajo llevado a cabo por lo suyos en Ponteareas. "Parece que vamos hacia arriba porque enganchamos tres victorias seguidas, aunque somos terceros sufriendo. Siempre es bueno estar lo más cerca de arriba posible, pero hay que intentar llegar al final entre los equipos con opciones, que serán cinco equipos mínimo", explicaba ayer el entrenador rojillo. Mariano también señaló que "en Pardellas vimos un Estradense totalmente diferente. Tuvimos que cambiar la forma de jugar por cómo estaba el campo y por la tipología de futbolistas que teníamos disponibles y porque se nos cayeron tres lesionados". En este sentido, el técnico rojillo recordó que "la verdad es que no tuvimos balón, pero siempre digo que no creo en los equipos de un único perfil, y ayer (por el domingo) los chicos me demostraron que tienen un par. Pelearon como animales, defendieron bien, salieron bien a la contra y no tengo ni la más mínima queja de todos los que salieron.

La satisfacción del entrenador del Estradense por lo hecho en O Condado es tan grande que no dudó en manifestar que "estoy muy contento porque he visto un Estradense muy solidario. Vi un equipo. Eso es más importante para mi que los 3 puntos conseguidos. Es una victoria importante por cómo se consiguió. Además, demostramos que sabemos sufrir". Ahora, la principal preocupación de Mariano es conocer el alcance de las lesiones sufridas por Gorka, con posible rotura muscular, Brais Vidal, que también podría sufrir otra rotura, y Martín, que acabó con un fuerte golpe.