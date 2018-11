Penela detuvo dos penaltis en siete minutos

Dani Gaiveiro fue el autor del gol que dio la victoria al Lalín en un igualado duelo contra el Val do Ulla pero este choque tuvo un protagonista diferente, el portero del Lalín Cristian Penela. Tras el tanto inicial de Dani en el minuto 20, los visitantes se volcaron sobre la portería de un Penela al que le tocó trabajar para intentar mantener la renta. Todo pareció sin embargo torcerse cuando el colegiado señaló un claro penalti a favor del Val do Ulla. Corría en ese momento el minuto 50 del partido. El encargado de lanzarlo fue Carlos Iglesias, el capitán del conjunto de O Coto. Penela sin embargo contaba con una ventaja, las indicaciones previas de su entrenador. "Sabía que la mayor parte de los penaltis los lanza por el medio", explicó el guardameta. Penela aguantó al máximo y finalmente adivinó bien el lado hacia el que el lanzador decidió escorar un poco el disparo.

Casi sin tiempo a festejar la parada, el joven portero y el veterano defensa volvieron a verse las caras. El colegiado volvió a señalar una pena máxima a favor del Val do Ulla solo siete minutos después del primero. "No se le puede recriminar nada al árbitro", afirmó el porter,"los dos penaltis fueron muy claros". Penela volvió a repetir estrategia en el segundo penalti. Volvió a aguantar al máximo al lanzador que esta vez optó por un disparo muy fuerte por el medio. El meta logró despejar el esférico que golpeó en el larguero y reaccionó rápido para detener también el rechace posterior.

"No soy un especialista en parar penaltis pero este año parece que no se me está dando mal", afirmó al recordar un torneo de pretemporada que se llevaron en la tanda de penaltis. Penela, de 20 años y formado en la Escola de Fútbol Lalín, regresó esta temporada al club del Cortizo después de pasar un año en el Laro, con el que alcanzó la final de la Copa do Sar.