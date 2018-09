El Estradense recibe al Alertanavia

El Estradense recibe hoy a partir de las 19.00 horas al Alertanavia en el Municipal de A Estrada. Ambos equipos llegan a este choque separados por solo un punto. Los rojillos cuentan con cinco, después de ganar su único partido ante su afición y de saldar con empates sin goles sus dos salidas. Los visitantes por su parte suman cuatro puntos, con una victoria, un empate y una derrota en su cuenta. Será un partido importante para ambos, ya que servirá para comenzar a determinar en que parte de la tabla pueden pelear. El entrenador local, Alberto Mariano, reconoció la importancia de este partido, ya que necesitan una victoria que haga bueno el empate el pasado fin de semana y en general los tres resultados firmados hasta ahora.

"Somos uno de los cinco equipos que todavía no conoce la derrota y eso es bueno pero no podemos negar que estamos teniendo problemas con el gol. Creamos muchas ocasiones pero no las metemos. Debemos mejorar en ese sentido", manifestó el entrenador compostelano, quien por contra destacó su buen balance en el aspecto defensivo, con solo un gol encajado en tres partidos. "A pesar de los resultados y de las numerosas bajas el equipo está muy ilusionado", manifestó. "Los partidos en casa siempre son fundamentales y debemos buscar nuestras armas", añadió el técnico.

En esta jornada, Mariano tendrá que recomponer una vez más su once al sumar nuevas bajas a las ya esperadas. Juanito, Brais Calvo y Borja continúan dentro de esa lista de ausentes. El primero está trabajando con el grupo y espera recibir el alta en breve, aunque todavía está buscando buenas sensaciones. Brais Calvo por su parte ya tiene el alta, pero todavía no está con el grupo. Borja por último sigue arrastrando molestias. A ellos se une Fuentes, por motivos laborales; Lexis, por problemas con la enfermedad de Crohn, y el capitán Manuti, quien sufre una fisura en una costilla. De esta manera el Estradense ha convocado a todos sus efectivos disponibles, incluidos los jugadores del equipo B Dani y Migui.

En cuanto a su rival de hoy, Mariano destacó que encaja muy pocos goles pero que también tiene problemas con él, dos factores que asemejan a ambos equipos. "Otros años apostaban por un juego mucho más combinativo pero creo que esta temporada están apostando por centrarse más en la parcela defensiva y en no encajar tanto", manifestó el entrenador del Estradense.