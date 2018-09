El peso del nombre

Una alargada sombra persigue desde sus primeros pasos al joven Fabiano Soares. Ese nombre ha marcado su por el momento corta carrera deportiva, poniendo un listón tremendamente alto ante él. El hijo del histórico jugador del Compostela asume como puede esta carga, mientras inicia una nueva aventura en el Vea de Tercera Autonómica.

Su fichaje por el Vea llamó la atención del fútbol comarcal y no tanto por su calidad futbolística, que también la tiene, sino por ser hijo de quien es. La sombra de Fabiano Soares, exjugador de Celta y Compostela, está siempre sobrevolando a su hijo, Fabiano Júnior Soares, un joven jugador que acaba de cumplir los 20 años y que esta temporada inicia una nueva aventura deportiva en el conjunto de Tercera Autonómica. El centrocampista llega esta temporada al equipo de la Nogueira de la mano de su entrenador, José Antonio Fernández, quien ya lo tuvo a sus órdenes en el Calo. El jugador, que espera conseguir con el Vea el ascenso a Segunda, asume con naturalidad el interés generado. No es la primera vez y sabe que no será la última en la que el nombre de su padre vaya por delante del suyo.

"Es algo con lo que tengo que vivir. A veces lo llevo mejor y otras peor", explica el jugador del Vea. "Cuando fui al Compostela por ejemplo sí que fue algo que noté un poco más", añade en el mismo sentido. Allí, en el club de San Lázaro, Fabiano coincidió con otro hijo de un jugador histórico de la entidad, Ander Bellido. "Recuerdo que incluso nos vinieron a hacer una foto cuando éramos juvenil y dijeron que Fabiano y Bellido volvían a jugar en el Compostela".

El centrocampista reconoce humilde que su nivel de juego no era suficiente para jugar en una Liga Nacional juvenil. "Tuve entrenadores que me ponían de titular solamente cuando venía a verme mi padre", afirma.

Esa relación con su conocido padre a lo largo de su carrera es algo que ha determinado en parte su fichaje por el Vea. En el conjunto del campo de Nogueira coincidirá de nuevo con José Antonio Fernández, un técnico que alaba en muchos sentidos, incluido ese. "Puedes ser hijo de quien quieras que si no das el nivel no te va a poner a jugar", admite. Fabiano siguió la llamada de su exentrenador en el Calo junto a varios de sus compañeros. "Llevo poco tiempo pero estoy muy bien en el Vea. El entrenador trajo además a diez jugadores del Calo, así que ya conocía a la mitad de la plantilla", afirma al tiempo que recuerda el respeto de jugar en una entidad que, a pesar de su humildad, ya cuenta con ochenta años de historia a sus espaldas. "El objetivo tiene que ser ascender a Segunda", explicó.

Fabiano Júnior se inició en el mundo del fútbol en las categorías inferiores del Cacheiras, muy cerca de la casa familiar en Teo. En su época como juvenil dio el salto al Compostela, en donde estuvo dos temporadas antes de irse al Calo. Fabiano puede actuar tanto en la posición de media punta como en la delantera.