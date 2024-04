Martín Fernández demuestra que el esfuerzo y el talento siempre traen recompensa

En su tercera temporada en LEB Plata el vilagarciano Martín Fernández Carballo se ha convertido en uno de los nombres propios de la competición. El Bueno Arenas Albacete Basket es el lugar en el que el escolta de tan solo 22 años se ha convertido en una pieza más que importante en la maquinaria que capitanea David Varela, quien fuera jugador del Xuven hace más de dos décadas.

Sus estadísticas personales le destacan como el jugador de mayor valoración en un equipo en el que el pasado fin de semana firmó otra exhibición al alcance de muy pocos en el tercer escalafón del baloncesto nacional. Fue en el último partido de la liga regular del grupo Oeste resuelto con victoria albaceteña en Huelva y una descollante aportación del vilagarciano en forma de 24 puntos (9/9 tiros libres), 3 rebotes, 2 asistencias y 25 de valoración. Todo ello saliendo desde el banquillo y en solo 25 minutos sobre la cancha, lo que aumenta claramente el grado de dificultad de lo conseguido.

En las 18 victorias y 8 derrotas que le dieron el tercer puesto del grupo Oeste al Albacete, el extraordinario crecimiento de Martín Fernández Carballo ha tenido mucho que ver. Sin lugar a dudas sus números, sumados a los intangibles, se convirtieron en el faro del juego del equipo albaceteño.

El vilagarciano ha promediado más de 15 puntos por encuentro en liga regular. / FDV

En 27 minutos por partido, y tras participar en los 26 de la liga regular, el vilagarciano ha sido capaz de promediar 15,5 puntos con un extraordinario porcentaje del 50,2% en tiros de 2 puntos y un 38,4% en triples, además de un 74,2% desde la línea de personal. Por si fuera poco, ahí estuvieron también sus 4,8 rebotes, 1,9 asistencias y hasta 5 faltas recibidas de las defensas contrarias. Toda una intensa producción de buen baloncesto que se traduce en la cuarta posición en el ránking de mejores jugadores del grupo Oeste con una valoración estadística de 17,3 puntos por partido.

Reconoce el jugador salido de la cantera del CLB con posterior etapa en el Obradoiro, club en el que llegó a debutar en Liga ACB, que “en Albacete me encuentro muy a gusto en todos los sentidos. En lo deportivo la cosa funciona y el grupo humano es excelente”.

Tampoco pasa por alto Martín Fernández el nivel de profesionalidad de la estructura del Bueno Arenas Albacete Basket. Destaca que “vienen de competir en LEB Oro y trabajan muy bien en todos los detalles. Nos tratan muy bien a todos y te hacen sentir muy cómodo dentro y fuera de la cancha”.

Disputa su quinta temporada lejos de Vilagarcía. / FDV

Mañana sábado arranca el camino hacia el ascenso del vilagarciano y su equipo con el Sant Feliuenc catalán como primer rival. “Somos favoritos, pero toca hacer bien lo que sabemos”, señala con sabia humildad.

“Quiero ser el jugador más regular posible”

A escasas horas de iniciar el momento culminante del curso, Martín Fernández prefiere poner luces cortas para marcar el camino individual y colectivo. “Tenemos que afrontar la primera eliminatoria con la idea de jugar como lo venimos haciendo. A partir de ahí se irá viendo”. A las órdenes de David Varela se está encontrando con un rol y un minutaje de referencia que corresponde con buen juego. El vilagarciano subraya que “el club me está permitiendo dar un paso adelante muy importante a nivel de madurez.

En su mentalidad solo existe la del trabajo para seguir creciendo en el mundo del baloncesto. / FDV

En lo individual quiero ser el jugador más regular posible. Este año lo estoy consiguiendo gracias a toda la confianza que me dan”. En su quinta temporada consecutiva jugando lejos de Vilagarcía, Martín Fernández tiene claro que su hoja de ruta apunta a seguir dando pasos hacia adelante. “Desde que salí de casa ya estoy con un chip profesional. No sé que me espera ni siquiera el próximo año, pero se trata de seguir dando pasos hacia adelante”.

El salto a LEB Oro es algo que le motiva especialmente. Si puede darlo dentro de menos de dos meses con el Bueno Arenas Albacete Basket mejor que mejor. “Es una categoría que cada vez está mejor. Hay equipos de mucho nivel y no es fácil porque hay mucho jugador extranjero, pero está claro que es un espejo”.

