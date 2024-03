El Arosa acude a Betanzos con firme propósito de enmienda

Después del varapalo sufrido ante la Sarriana, al Arosa le tocará mostrar su fortaleza en el feudo de un Betanzos (17.00 horas) que no está para regalar nada a tenor de su delicada situación clasificatoria y en la que el descenso es una amenaza más que real.

Luisito espera y confía en la reacción de su equipo sin pasar por alto la dificultad de superar a un rival que ha puntuado en sus cinco comparecencias previas como local. Señala el técnico de los arlequinados que “ante la Sarriana, sin hacer un buen partido, merecimos ganar, ni siquiera empatar. En cuanto a juego y a compromiso al equipo lo veo a muy buen nivel, siempre sabiendo que esta categoría es muy complicada y cualquiera te puede ganar. Hay que pelear para recuperar la tercera plaza y seguir en zona de play off”.

Los arlequinados tienen varias dudas en forma de lesiones. / Iñaki Abella

Sin rehuir a la importancia de los tres puntos de hoy en el García Hermanos, Luisito pone el foco en todo lo que queda de competición. Considera que “quedan nueve partidos que son dificilísimos para todos y en Betanzos nos espera uno muy complicado. Entre el tiempo y el rival, que siempre está en partido, será muy difícil. El otro día fue a Carballo y en el minuto 94 estaba ganando 0-1 y porque al Bergantiños le regalaron un penalti, sino hubiese ganado. La grandeza de esta categoría es que cualquier equipo te puede ganar”.

Con algunos de sus jugadores arrastrando molestias físicas, Luisito convocará a toda la plantilla a la espera de hacer la convocatoria en el vestuario. Todo ello en una semana en la que se disputarán tres partidos en ocho días. A este respecto considera el entrenador que “no me preocupa porque el equipo está bien, perfecto y con tal de tener once futbolistas a mí me llega. Serán once futbolistas de nivel porque la plantilla lo tiene”.

Ganar se ha convertido en una necesidad para los vilagarcianos. / Iñaki Abella

Por mejorar el rendimiento a domicilio pasan ahora las opciones del Arosa de mantener su posición dentro del play off. Y es que los seis desplazamientos que le restan, sumado a la cercanía de sus perseguidores, obliga a no perder ritmo de puntuación.

El juvenil coge aire ante el Coruxo (2-4)

El Arosa sumó tres importantes puntos en su propósito de permanecer en la Liga Nacional Juvenil. Un triunfo que llegó en el campo de Fragoselo y ante un Coruxo que nunca tiró la toalla pese al 2-4 final.

Pronto se le pusieron las cosas a favor a los de David López “Perú”. Solo habían transcurrido siete minutos cuando Memet avanzó por la izquierda y su centro fue enviado hacia su propia portería por el vigués Miguel. Para mayor tranquilidad pronto llegó el 0-2. Fue cuando Raúl superó al portero local en un mano a mano tras una recuperación de balón cerca fruto de la presión visitante. Con todo en contra, el Coruxo fue capaz de dominar a los arlequinados, pero sin reflejo en el marcador.

Gran victoria la lograda en Vigo para apuntalar las opciones de permanencia. / Iñaki Abella

Tuvo el 0-3 el Arosa, pero se encontraron con un acertado Celso bajo palos. A continuación, recortaron diferencias los locales. No se arredaron los vilagarcianos, quienes ante un rival ya en inferioridad, hicieron el 1-3 por medio de Memet. Un recién incorporado Adrián Ochoa sentenció con el 1-4, pero el Coruxo estableció el 2-4 definitivo ya en el descuento y sin peligro para obtener tres puntos muy necesarios.

Suscríbete para seguir leyendo