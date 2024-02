Un rival al alza para el Arosa

No puede despistarse, pero el próximo rival del Arosa ha pasado de ocupar los últimos puestos de la clasificación por un inicio de liga bastante regular a situarse en la décima plaza con 28 puntos y a cinco de la disputa del play off y a otros tantos de los puestos de descenso. El Estradense, en el que militan jugadores con pasado arlequinado como Raúl Gómez o Porrúa, arrancó de forma muy lenta, tardando once jornadas en conseguir su primer triunfo. Lo hizo ante el Somozas por un 2-0, los mismos goles que había anotado en los anteriores encuentros. De hecho, las dificultades para transformar en gol todas las ocasiones que creaban fueron las que provocaron que el equipo llegase a estar situado durante muchas jornadas en los puestos de descenso a la Regional Preferente.

El triunfo ante el Somozas fue el punto de inflexión para un equipo que cuenta con muy buenos peloteros. A partir de ese momento, han sumado seis victorias, que les han catapultado a la décima plaza y, aunque sus registros goleadores siguen sin ser muy buenos, no se encuentra entre los equipos menos goleadores de la liga, al sumar a estas alturas 20 tantos. Esa cifra son los mismos que acumula en contra, y en eso si que destaca, ya que se encuentra entre los siete equipos que menos tantos encaja.

Sobrido, Juanín y Raúl Gómez son los máximos goleadores del equipo, con tres tantos a sus espaldas cada uno, aunque en esa faceta también han repetido Migui y Dani Prada. Su oslidez defensiva la sufrió el Arosa en la primera vuelta. El equipo de David Paz llegaba a A Lomba en la sexta jornada de liga, sin haber anotado un solo tanto, tras tres derrotas consecutivas y con solo dos puntos en su casillero. Ninguno de los dos equipos jugó un partido vistoso, pero el Arosa tuvo más opciones de sumar los tres puntos ante un rival que se centró en proteger su portería tras los resultados negativos que acumulaba, y en buscar alguna transición rápida en la que pudiesen sorprender a los locales.

El duelo del domingo, a las 18.00 horas, no va a ser un calco de aquel partido, ya que el Estradense ha mejorado en su juego gracias a la confianza que dan los resultados y busca acercarse a los puestos de play off, unos puestos que tiene a cinco puntos y que serían un gran premio para el equipo después del pésimo inicio de liga que tuvieron.