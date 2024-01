A despejar las incógnitas del parón

El Arosa regresa a la competición (A Lomba, 17.00 horas) con el objetivo de despejar todas las incógnitas que pueda dejar el reciente parón navideño y, sobre todo, con la intención de asaltar el play off de ascenso. No en vano, un triunfo ante el rival, el Somozas, abriría las puertas a colarse en esos puestos por primera vez en lo que va de temporada, lo que llenaría de moral tanto al equipo como a la afición, necesitada de más victorias en el campo vilagarciano.

Luisito reconoce que, al igual que el resto de equipos “es una incógnita como vamos a responder después del parón; creo que estamos bien, pero también estamos pendientes de varios jugadores con problemas físicos, lo que nos lleva a aplazar la convocatoria hasta una hora y media antes del encuentro”. Pese a esa situación, el técnico arlequinado reconoce que “estoy muy contento por como han entrenado, con la primera plantilla y con los juveniles, que me han dado una gran calidad de entrenamiento”.

El reto de iniciar el año ganando no será sencillo. Enfrente estará el Somozas, quinto clasificado y uno de los equipos que mejor arrancó el año. Así lo apunta Luisito al asegurar que “es un buen equipo, que estaba siendo la sensación hasta el momento, junto con el Alondras; hizo diez doce partidos a un nivel muy alto, pero ahora habían encadenado una racha negativa que los estaba descolgando”. El técnico arlequinado se teme que “el Somozas pueda ser el equipo al que mejor le haya venido el parón para recuperar a sus futbolistas tanto física como anímicamente”. Y es que el técnico arlequinado no duda en ensalzar el cuadro que tienen los coruñeses, un equipo “con muy buenos futbolistas, que ha hecho este año un conjunto mucho más joven pero muy dinámico, sobre todo del medio campo hacia delante”. Atrás, continúa Luisito, “cuenta con jugadores que, aunque no sean muy mayores, son gente con años en la categoría, muy expertos en estas situaciones, a lo que se suma el alto nivel que tiene en la portería; son un equipo diseñado para estar arriba”.

Otra de las condiciones que puede influir en el encuentro es el estado que presente el césped de A Lomba. El campo ha descansado durante las dos últimas semanas, pero la pertinaz lluvia puede haber provocado que el terreno de juego esté excesivamente blando y pesado. Dependiendo de como se encuentre, Luisito diseñará la alineación que buscará los tres puntos ante el Somozas.