El Mariscos Antón Cortegada tendrá como nuevo entrenador a Álvaro Fernández Valero. Tras la salida de Javier Nogueira, el club ha movido ficha rápidamente para terminar encontrando en Cataluña el nuevo encargado de regir los designios sobre la cancha del primer equipo en Liga Femenina-2.

“Pese a su juventud (33 años), Álvaro lleva ya 17 temporadas como técnico, 11 de ellas en categoría sénior y con 5 equipos profesionales. Ha sido campeón de la Liga Catalana en dos ocasiones y ha jugado 3 fases de ascenso y 6 fases finales de campeonatos”. Así presenta el club vilagarciano a su nuevo entrenador que el lunes llegará a Vilagarcía para ponerse manos a la obra al día siguiente.

Tras iniciarse en los banquillos a los 16 años en su Tarrasa natal, Álvaro Fernández fue abriéndose camino en clubes de ciudades como Sabadell o Cerdanyola en sénior femeninos que llegaron a situarse en la máxima categoría catalana. También mantuvo el contacto con el baloncesto masculino como seleccionador autonómico de categorías inferiores.

Su primera etapa fuera de Cataluña fue en Menorca. Allí estuvo tres años como director deportivo del Alcázar y también asistente en LEB Plata junto a técnicos como Oriol Pagés o Javier Zamora. Su primera experiencia como técnico jefe en un equipo profesional femenino llegó el pasado verano en la primera división griega, aunque solo duró tres partidos.

Recuerda el propio Álvaro Fernández al respecto de su breve paso por el Chania heleno con sede en la isla de Creta que “nos dijeron que no había más dinero y que el equipo dejaría de competir”. De vuelta a su casa de Barcelona, reconoce que “estuve siguiendo todas las ligas porque quiero estar todo lo actualizado que pueda”.

La oferta del Mariscos Antón Cortegada llegó gracias a las buenas referencias de su trabajo que tenía Diana Piñeiro. La entrenadora vilagarciana fue la primera opción, pero no la única, que el club barajó para el banquillo. Su fuerte vinculación con el club le llevó a sugerir el nombre de Álvaro Fernández, a quien conoció en el Curso de Entrenador Superior en 2014 y con el que se enfrentó en diversos campeonatos de España de selecciones autonómicas.

Reconocía el propio Álvaro Fernández que “la principal responsable de mi llegada al Cortegada es Diana Piñeiro. Yo conocía al club de la época en Liga Femenina 1 cuando se llamaba Extrugasa y luego he seguido su trayectoria. Es un club histórico del baloncesto femenino mucho más allá del ámbito gallego incluso”.

Graduado en Ingeniería Industrial, el nuevo técnico de las vilagarciana señala que “el baloncesto es mi pasión y llegaré a Vilagarcía con la ambición de que juntos podamos dar un paso más para competir lo mejor posible este año, pero sobre todo sentar ya unas buenas bases para el que viene”.

Reforzar el equipo no es una prioridad

Acerca de la posibilidad de reforzar el equipo, Álvaro Fernández tiene claro que no es lo que le ocupa ahora mismo. “Lo primero que quiero hacer es llegar a Vilagarcía y conocer el equipo. Tengo referencias de los partidos en vídeo y de lo que me he estado informando, pero al equipo hay que verlo en la cancha. Después hay que saber si el club está en disposición o no de poder salir al mercado”.

El hecho de subirse a un tren ya en marcha es otra cuestión que valora el nuevo entrenador de las vilagarcianas. “Quedan tres partidos para acabar la primera vuelta. Nos centraremos en trabajar y ver cuál puede ser nuestro camino con la idea de competir a nuestro máximo nivel”.

“Intentaremos jugar alegre y efectivo”

A la espera de una reunión con Borja López para que continúe en calidad de ayudante y preparador físico, Álvaro Fernández deja claro que “si el equipo ha ganado cinco partidos es porque ha hecho muchas cosas bien. Sé que hay jugadoras con talento y mi trabajo será que ese talento tenga reflejo en lo colectivo”.

Siempre dejando claro que su misión será la de explotar la calidad de la que disponga, Fernández confía en “hacer un juego alegre, pero efectivo. Quiero que la gente se divierta cuando nos vea jugar. Para eso tenemos que defender y trabajar con el respeto como base”.