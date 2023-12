Desde el principio, el Arosa salió decidido a presionar lo más alto posible. Enfrente una Unión Deportiva Ourense que trataba de avanzar a base de combinación, pero había mucho más de lo segundo que de lo primero. Álex Rey culminó la primera acción de cara a la portería de Manu Táboas, pero su remate culminó sin consecuencias una larga combinación visitante.

La presión alta pronto dio el primer rédito a los de Luisito. Fue tras una pérdida de balón de Viti que Sylla aprovechó para ceder a Borja y éste fue derribado por Cobo en su salida. El penalti lo lanzó el propio Borja y Cobo lo atajó abajo sobre su costado derecho.

Nada cambió en el plan de los de Jorge Dios, pero tampoco en los de Luisito. La mejor oportunidad visitante se produjo en una estrategia a saque de esquina que bota Champi para la aparición en el punto de penalti de un Guisande que golpeó para estrellar en balón en el cuerpo de un defensa en medio de mucho tráfico en el área pequeña.

No pudo tener mejor reacción el Arosa a ese susto. Solo necesitaría de escasos segundos para que Sylla habilitara la aparición por la izquierda de Martín Diz quien, de primeras, sacó un centro hacia la llegada a la media luna de Santi Figueroa. El lateral empaló un certero remate con el interior de su bota derecha que se coló como una exhalación por el mismo lugar donde poco antes no lo había hecho el penalti.

La apuesta por el físico y la intensidad de los arlequinados no cesó en su empeño. Es más, así se generó también una buena acción ofensiva a partir de una recuperación que Borja Míguez cedió a Martín Diz, pero este no remató entre los tres palos. También Carús y Sylla trataron de ampliar la diferencia con sendos cabezazos, pero tampoco encontraron el objetivo.

En la segunda parte, Jorge De Dios fue el primero en mover ficha. Parecía su equipo con mejores sensaciones, más aún después de un cabezazo imponente de Viti tras falta lateral de Yelco y al que Manu Táboas respondió con una muy buena atajada abajo.

La UD Ourense se iba convirtiendo en más protagonista a base de adueñarse del balón. El peaje de la alta intensidad de la primera parte era difícil de mantener en las piernas locales y el Arosa fue pertrechándose sin rubor. Con todo ello, los visitantes tuvieron una muy buena opción para empatar con una combinación por izquierda que plantó a Varo delante de Manu Táboas, pero el portero ganó la acción en total desventaja parando el remate del carrilero avanzado. David Rojo tampoco aprovechó el rechace posterior.

En la única llegada el área hasta entonces en la segunda parte, Mella cabeceó a manos de Cobo una falta lateral botada por Javi Pereira, recién entrado en el campo y cuajando una gran actuación. Otra falta al borde del área sobre Pereira fue la oportunidad para que Cotilla luciese golpeo, pero su empeine falló en la dirección que no en la potencia. Poco después a Enjamio le pasó lo mismo en un balón suelto que envió ligeramente arriba.

Se entraba en el tramo final y Yelco Alfaya tiró de calidad en el recorte, pero su remate desde el vértice del área se encontró nuevamente con Táboas. Tuvo el Arosa el 2-0 cuando Sylla interceptó un pase de Cobo y, tras recortar dos veces, remató cruzado para que Labrada evitase el gol sobre la misma línea.

Con la UDO a la desesperada, Javi Pereira forzó un segundo penalti en una acción por línea de fondo, pero Sylla se encontró nuevamente con un gran Álex Cobo parando el balón exactamente en el mismo punto donde paró el primero. Incluso Rubo tuvo un cabezazo forzado poco después que tampoco atinó a embocar.

En el vértigo final, Yelco Alfaya sacó una falta a Santi Figueroa. Era el último cartucho y el propio Alfaya lo mandó al cielo de Vilaxoán. La parroquia local respiró aliviada con el pitido final, tras un último córner en el que Cobo subió también a rematar.

Ahora toca la fiesta de la Copa del Rey con tres puntos más en el zurrón. El Valencia llegará el martes, pero eso ya será harina de otro costal, aunque ensayar los penaltis no estaría de más a tenor de lo visto en Vilaxoán. Por avisar que no quede, pero Luisito ya advierte que a un partido puede pasar de todo y que a ilusión al Arosa nadie puede superarles. El martes se sabrá.

Arosa 1

Manu Táboas, Santi Figueroa, Nacho Carús, Pacheco, Martín Sánchez, Cotilla, Enjamio, Concheiro (Javi Pereira, min. 70), Martín Diz (Mella, min. 57), Sylla y Borja Míguez (Rubo, min. 86).

UD Ourense 0

Álex Cobo, Samu Pardo (De Prada, min. 80), Javi Labrada, Viti , Varo, Alberto Novoa (Jesús Ares, min. 70), Álex Rey (Parrilla, min. 46), Champi, Antón Guisande, Yelco Alfaya y Luismi (David Rojo, min. 46).

Goles: 1-0, min. 19: Santi Figueroa.

Árbitro: Rubén Extremadura Hernández. Amonestó a los locales Santi Figueroa y Concheiro.

Incidencias: Jornada número 13. Cerca de 700 espectadores en el Municipal de Vilaxoán.

Luisito // Arosa

“Cambié el sistema y me equivoqué”

En su interpretación del choque, Luisito apuntó que “primera parte muy bien por parte nuestra y los primeros 20 minutos de la segunda muy bien por parte de ellos, pero por culpa del entrenador del Arosa. Cambié de sistema y me equivoqué. Menos mal que me di cuenta y volví a cambiar y acerté. Con el cambio de Javi Pereira creo que ganamos el partido y pudimos ganar por más. pero me pudo salir caro. Soy un ser humano y en el vestuario le pedí perdón al equipo porque me equivoqué yo”.

Añadió el de Teo que “estoy muy contento porque ves que los futbolistas te siguen y se matan en el campo. Les pides apretar arriba y van. Ante eso solo chapeau, pero estoy disgustado porque quiero estar más arriba. Empezamos muy mal y nos está costando ese inicio. En los últimos 9 partidos llevamos una derrota nada más y el equipo está bien. Cuando un equipo quiere siempre vas a tener premio. Me siento orgulloso de ellos”.