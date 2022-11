El vilagarciano Carlos Miguéns fue el gran triunfador de la prueba de Enduro que se celebró el pasado fin de semana entre Rubiáns y O Pousadoiro y que organizó el colectivo Sqem. Miguéns no solo se hizo con la victoria en la prueba, sino que también sumó el título de campeón gallego de la especialidad, ya que su triunfo le permitió reunir los puntos necesarios para ello.

La victoria no resultó sencilla ya que las condiciones meteorológicas que reinaban el domingo sobre los circuitos habilitados para la competición no fueron las mejores. Mucha lluvia que llegó a embarrar algunas zonas y a dificultar la conducción. De todas formas, la pertinaz lluvia que se registró durante toda la mañana no impidió que participasen un total de 130 pilotos.

El punto de salida y las verificaciones de la prueba tuvieron lugar en el centro cultural O Souto, que cedió sus instalaciones, como en otras pruebas deportivas de trial que realizó el motoclub. Los pilotos tomaron la salida sobre las 11.00 horas hacia el monte de Loenzo, en el que tenían la primera prueba cronometrada en un circuito cerrado ubicado en un antiguo vertedero.

El siguiente tramo por el que tuvieron que transitar fue por la comunidad de montes de Cea, donde la carrera discurría por pistas forestales, respetando la circulación abierta en un recorrido de 30 minutos para llegar a la segunda prueba cronometrada, la cual se disputó en una finca propiedad del pazo de Rubiáns. Este recorrido se hizo tres veces en cada categoría.