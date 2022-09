Del Umia a la cima del mundo

El Náutico O Muiño de Ribadumia puso el pasado fin de semana el cierre a una temporada que ha sido histórica para el club gracias, sobre todo, a los dos campeonatos del mundo de pista obtenidos por el palista Manuel Fontán en el C-4 500 absoluto y sub-23. El palista vilanovés es una de las grandes esperanzas del club ya que continuará en el grupo de alto rendimiento en el Centro Galego de Tecnificación de Pontevedra y comenzará a trabajar en un reto que en el club no consiguen desde el año 2008, cuando Carlos Pérez “Perucho” consiguió disputar una Olimpiada, obteniendo el oro. El objetivo que se marca será el de clasificarse en el C-2 500 metros para los Juegos Olímpicos de París 2024.

No fue el único palista internacional del club, ya que a él se sumó el juvenil Carlos Gutier Picón, que llegó a disputar el Mundial de Hungría, finalizando en la quinta plaza con el C-4 500, a los que sumó el campeonato gallego del C-1 500.

Esos fueron los logros más importantes del club, pero hubo otros, especialmente a nivel colectivo, donde destacan el ascenso obtenido por el equipo femenino, que alcanza la División de Honor Nacional, y el buen resultado del masculino, que finalizó en la cuarta plaza en la 1ª división. Sí consiguió el ascenso el equipo juvenil al finalizar la temporada en el primer puesto de la 2ª División. Otro resultado destacado por equipos fue en la Liga Galega juvenil femenina, donde destacó el título autonómico en el K-4 500.

Además de Fontán, el club también contará la próxima temporada con representación en el CGTD de Pontevedra y también en la canoa, aunque en este caso en la femenina. La entidad tiene en las dependencias de Pontevedra a Silvia Gago, que será cadete de primer año y que la pasada temporada consiguió varios podios en la liga gallega y fue finalista en el Campeonato de España, y a Lara Remigio, que será cadete de segundo año que en la campaña que acaba de finalizar se proclamó campeona de España de C-1 en su categoría.

También destacaban desde el club el trabajo que se viene realizando en las categorías más inferiores, alevín y benjamín, donde se mantuvo la línea de años anteriores y se obtuvo el bronce por equipos en el Campeonato Galego.

Baixada do Umia

La Baixada do Umia es uno de los eventos de piragüismo más importantes de Galicia y al que solo supera en número de participantes una prueba como el Descenso del Sella. La edición número 28 batió todos los récords en ese aspecto, con 540 participantes. A pesar de todo ello, desde el club aseguran que la próxima edición no está garantizada por el alto coste económico que supone organizarla y las cada vez más escasas ayudas que se reciben, por eso se va a estudiar en los próximos meses si es factible continuar con ella o no.

Pese a las limitaciones con las que cuenta el club frente a otros equipos de poblaciones mucho más grandes, el club no ha dejado de crecer en los últimos años y de superar las expectativas marcadas en cada inicio de temporada.