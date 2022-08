La ría de Arousa tiene asegurado el relevo generacional en el piragüismo español. Lo demostraron todos los clubes en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas que se disputó el pasado fin de semana en aguas de Verducido, donde se consiguieron 22 medallas y una de las entidades deportivas se subió al tercer cajón del podio, el Náutico de Pontecesures. Destacan entre esas medallas las de oro obtenidas por Lara Remigio, del Breogán de O Grove, en Cadete B C-1 500; y la de Marta Castro Castiñeiras, As Torres Romaría Vikinga, en Infantil A C-1 500 metros.

En equipos, el Náutico de Pontecesures partía como favorito para ocupar los puestos de podio en la clasificación general y cumplió con las expectativas, al ser superado, tan solo, por dos entidades de la magnitud del Club Piragüismo Aranjuez y del Círculo Mercantil de Sevilla. Los pontecesureños también se llevaron el título de mejor club de la liga femenina in categoría infantil, mientras acabó en la tercera plaza en la liga mujer cadete. Además, As Torres se quedó a las puertas del podio, al finalizar en la sexta plaza d ela clasificación.

En lo que respecta a la clasificación individual, además de Remigio y Castro destacan las platas de Tomás Pérez (As Torres) en C-1 1.000 infantil B, Candela Romero (Náutico Pontecesures) en C-1 500 cadete B, Lucía Tenreiro (A Illa) en K-1 500 cadete A, Íker Rey (As Torres) en C-1 500 cadete B y Sabela Duro (Náutico Pontecesures) en C-1 500 infantil B; así como los bronces de Nerea Novo (Náutico de Pontecesures) en C-1 500 cadete A, Sofía Parada (Cambados) en el K-1 500 infantil A, Raúl Fernández (As Torres) en el C-1 500 cadete B, y Lidia Rodríguez (Náutico de Pontecesures) en el C-1 500 infantil B.

En lo que respecta a los barcos de equipo, destacaron los oros obtenidos en C-2 500 cadete femenino y el C-2 500 infantil femenino por el Náutico de Pontecesures (Nerea Novo y Candela Rey por un lado y Sabela Duro y Lidia Rodríguez por el otro) y el C-4 femenino de As Torres (Mariña Busto, Marta Castiñeiras, Mireya Eitor y Ainoa Reboiras). El Náutico de Pontecesures también se llevaría dos platas con Sheila Agrasar y Verónica Freiría en el C-2 500 infantil B y con el C-4 500cadete masculino, donde se impusieron al as Torres, que finalizó en la tercera plaza. Entre los bronces brilló el obtenido por las isleñas Sara Allo y Catuxa Suárez en el K-2 500 infantil B