El Club Náutico O Muiño volvió a subirse al podio en la segunda prueba de la Liga Provincial de Pontevedra, que se disputa sobre las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. La prueba se celebró en el embalse de Pontillón do Castro, y los de Ribadumia solo fueron superados en el podio por el Cofradía de Pescadores de Portonovo. La tercera plaza la ocupó el Club de Mar Ría de Aldán. El Breogán de O Grove finalizaría en la séptima plaza y el As Torres Romaría Vikinga de Catoira noveno.

A nivel individual, destacaron las medallas obtenidas en la categoría prebenjamín femenina , donde Lucía Iglesias (O Muiño) fue oro y Carmen Pérez Meis (O Muiño) fue plata. En la categoría Benjamín B femenina la plata fue para Ana Trigo (Piragüismo Cambados) y Alba Queipo (Piragüismo Vilagarcía). En la categoría Alevín B masculina, Lucas Novo (Náutico de Pontecesures) consiguió el bronce, mineras que en alevines A era Antón Torre (Piragüismo Vilagarcía) el que conseguía la plata. Todos ellos tuvieron que supera runa distancia de 1.500 metros remando. La próxima prueba que van a afrontar será el día 25 de julio, también en las instalaciones del Complexo Deportivo David Cal de Verducido.

La prueba también incluyó una regata amistosa de infantiles donde destacaron Aitor Garay (Breogán O Grove), bronce en infantil B K-1 masculino, mientras Catuxa Suárez (Illa de Arousa) se alzaba con el oro en la misma categoría; Sara Vila Grela (Náutico Ponteceures) y Marta Castro (As Torres), oro y plata respectivamente en C-1 infantil A femenino, mientras que en la prueba masculina, el oro era para Daniel Davila (As Torres), la plata para Samuel Iglesias (As Torres) y el bronce para Alexandre Meis (Náutico O Muiño de Ribadumia); En infantil A K-1 femenino, el oro se lo llevó Lorena Pérez (Piragüismo Cambados) que estuvo acompañada en el podio por su compañera de equipo Sofía Parada, que finalizó en la tercera plaza. En la categoría Infantil B C-1 femenina, el podio fue íntegramente del Náutico de Pontecesures gracias a las palistas Sabela Duro, Lidia Rodríguez y Sheila Agrasar. Los infantiles tuvieron que superar una distancia de 3.000 metros