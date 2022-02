El líder ha fijado como objetivo conquistar A Lomba. El Unión Adarve llegará a Vilagarcía con una mentalidad totalmente ambiciosa, alimentada además por una racha de tres jornadas consecutivas sin ganar.

Diego Nogales, el entrenador de los madrileños, tiene claro que su equipo no está tan mal como pueden mostrar sus últimos resultados. “Creo que a nivel de rendimiento no estamos tan diferentes a otras épocas del año. En Navalcarnero hicimos una primera parte para sentenciar y terminamos empatando. No podemos rasgarnos las vestiduras ahora”, apunta.

Con todo ello, donde Nogales si ve un paso atrás en los suyos es en lo que se refiere a la concentración. Señala a este respecto que “en atención a los detalles estamos un poquito peor. En el dominio de las áreas, rechaces, balón parado, intuición y anticipación no estamos igual. Es lo que nos ha pasado en los tres últimos partidos, pero esto es fútbol y sabíamos que podríamos pasar por un momento así”.

En el dominio de las áreas, rechaces, balón parado, intuición y anticipación no estamos igual Diego Nogales - Entrenador del Unión Adarve

Ocupando a estas alturas de la competición el primer puesto, el Unión Adarve reconoce que ya no puede renunciar a nada. Acerca de sus aspiraciones iniciales y su presente actual, el entrenador considera que “partíamos sin más objetivo que competir al máximo porque la liga era nueva para todos y nosotros un recién ascendido. Pero es verdad que hicimos una pretemporada muy buena, ganando incluso a equipos de superior categoría, y sabíamos que íbamos a ser muy competitivos. Aun así no miramos mucho más allá del siguiente partido. En eso nos enfocamos sin divagar en nada más”.

Acerca de las motivaciones en A Lomba, Nogales no duda: “Venimos de un 0-3 y vamos con las ganas de demostrar nuestra ambición y el equipo que somos, pero con la máxima humildad ante un gran rival”. Precisamente, en la impresión que guarda del Arosa destaca que “Jorge Otero le ha dado una identidad propia con el balón. Son capaces de combinar por dentro para generar por fuera y también usan un juego más directo cuando toca. Ya en nuestro campo nos pusieron las cosas muy complicadas y los hemos estudiado bien”.

Después de encajar más de dos goles en un partido por primera vez en lo que va de liga, los madrileños se marcan el reto de recuperar en un estadio de A Lomba al que Nogales se refiere como “un lugar muy agradable para jugar por el ambiente que se genera, pero nosotros somos un buen visitante con la misma identidad que en casa”.