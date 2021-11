– La 2ª RFEF es una categoría que se estrena este año ¿Cómo está siendo el período de adaptación del Arosa?

– De momento bien. El equipo está trabajando bien y tenemos la ilusión y el objetivo de mejorar a medida que pasen los partidos. Aunque se trata de una categoría en la que impera la igualdad, nuestro objetivo es sumar los puntos necesarios para continuar en ella la próxima temporada. Eso es algo que todos tenemos claro, sin renunciar a nada, pero siempre pensando partido a partido.

– “Partido a partido”, esa frase la ha puesto de moda el “Cholo” Simeone, pero pertenece a todo el mundo del fútbol desde hace mucho tiempo.

– Más que el Cholo, quien la acuño primero fue Luis Aragonés y es una frase que resume a la perfección cual debe ser el trabajo del equipo. Es cierto que a principio de temporada hay que marcarse un objetivo final, pero alcanzar ese objetivo debe ser a través del trabajo diario, hay que ir partido a partido, sumando los puntos necesarios y más en una categoría tan igualada como esta.

– El gol ha sido una asignatura pendiente, aunque el partido del Ceares ha cambiado algo esa dinámica.

– El equipo hacía ocasiones y hacíamos un buen trabajo, pero nos faltaban los goles. El fútbol es así, cuestión de dinámicas. Por ejemplo, el domingo pasado jugamos uno de los peores partidos contra el Salamanca, ganamos 1-0. Contra el Langreo jugamos a un alto nivel y acabamos perdiendo 1-3. Lo que está claro es que hay que mantener siempre la misma línea de trabajo y eso te permitirá crecer.

– Este domingo visitan al que, quizás, sea el mejor equipo de la categoría.

– Es un equipazo. También quizás sea el que más exigencias tenga. Visitar Pasarón debe ser algo motivante para nosotros porque nos vamos a enfrentar a un gran rival que nos va a exigir mucho. Tenemos que hacer muchas cosas bien y tienen sus puntos débiles que queremos explotar.

– ¿No impresiona enfrentarse a un equipo con los nombres del Pontevedra?

– Los partidos hay que jugarlos siempre. Los que llevamos muchos años en el fútbol sabemos que todo lo que piensas que va a pasar en el partido, una vez comienza a rodar el balón, acaba por no pasar. Lo que hay que tener claro es a qué rival nos enfrentamos, ser conscientes de que tienen jugadores muy importantes, como Charles, y tratar de ser nosotros mismos. Lo que tenemos muy claro es que ningún partido lo gana el escudo, y además, nosotros vamos a tener el apoyo de nuestra afición que, esta temporada, está siendo clave en todos los desplazamientos que realizamos.

Ángel Rodríguez, entrenador del Pontevedra

“Me espero un Arosa valiente, atrevido y que nos lo pondrá difícil”

Satisfecho por la victoria del pasado domingo en casa del Avilés, con la que el Pontevedra se desquitó de los dos anteriores encuentros en los que no logró buenos resultados, Ángel Rodríguez piensa ya en el derbi del domingo contra el Arosa (Pasarón, 17.00 horas), en el que espera que el apoyo de la afición y, una vez más, dejar la portería a cero sean determinantes para ganar.

– ¿Cómo ha sentado al equipo la victoria en Avilés y ascender al segundo puesto después de un par de tropiezos?

– Es evidente que ganar te refuerza, verte en la clasificación un poco más arriba te refuerza, pero lo más importante, o a mí lo que me refuerza, es creer en lo que estamos haciendo día a día. Por momentos se nos complica un poco más en casa, porque los equipos vienen, se nos encierran atrás y nos está costando un poquito hacer gol, pero nada más, a ver si la gente no se impacienta en casa, nos da la tranquilidad que tiene el equipo cuando juega fuera y todo irá a su sitio y el Pontevedra podrá conseguir las victorias con cierta facilidad en Pasarón.

– ¿También se espera un Arosa con ese perfil el domingo?

– El Arosa tiene una propuesta diferente a la de otros equipos como el Navalcarnero o el Ceares, le gusta tener más el balón, lo maneja bien, tiene jugadores con calidad y los partidos que he visto de ellos fuera de casa, han creado ocasiones y por momentos han sido dominadores, de hecho, han ganado en campos complicados. Me espero un Arosa valiente, atrevido y que seguramente nos pondrá las cosas difíciles si no somos capaces de estar a nuestro mejor nivel.

– Todo apunta a que habrá un gran ambiente en Pasarón.

– Los derbis son partidos distintos. Vendrá gente que es de por aquí cerca, en los dos equipos hay un buen número de jugadores gallegos y lo entenderán como una rivalidad especial. Nosotros tenemos que afrontarlo sabiendo que los derbis son complicados, pero somos el equipo local, somos un gran equipo que está en una dinámica muy buena y que si rendimos a nuestra altura tendremos mucho ganado y muchas más opciones.

– Curiosamente, el Arosa ha marcado en los últimos siete partidos. ¿Le preocupa este acierto anotador?

– Nos estamos haciendo fuertes a raíz de no encajar, de dejar la puerta a cero y de ser un equipo defensivamente mucho más compacto que no concede como concedía al inicio. Salvo algún partido, hemos marcado siempre, por eso le digo a los jugadores que si somos capaces de mantener la puerta a cero tendremos un 70% del partido a nuestro favor.

– ¿Hay algún jugador al que haya que vigilar más de cerca?

– Hay jugadores que están en un momento dulce, pero no hay que hacer nada especial porque durante la temporada, si no es uno, es otro el que está bien, van alternando esos buenos momentos. Es un equipo alegre y atrevido que seguro que va a venir aquí a jugarnos de tú a tú. Espero que se pueda ver un gran partido y que el resultado se decante a nuestro favor. Esto no deja de ser una fiesta, la gente viene a disfrutar.