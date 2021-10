Un duelo con reminiscencias en Avilés

Luismi Rincón y Luis Nuño visitarán con el Arosa a un Avilés que también fue su casa

En el caso del delantero vigués, reconoce que volver a la que fue su casa durante dos temporadas es algo que le motiva especialmente. Allí llegó con 23 años en 2015 para firmar dos temporadas en las que fue uno de los mejores goleadores de un equipo que disputó el play off de ascenso a Segunda B en ambos ejercicios.

Tiene muy claro Luismi Rincón que su paso por allí le dejó gratos recuerdos, “jugamos por el ascenso los dos años y además me trataron realmente bien. Es la primera vez que vuelvo allí con una camiseta diferente y guardo buenos amigos de aquellos dos años”.

Todavía más especial si cabe será el choque para Luis Nuño. Avilesino de pura cepa, se formó en las categorías base del conjunto blanquiazul y allí tiene fijada su residencia junto a su familia. “Estarán todos ellos el domingo en el campo y les tocará tener el corazón dividido”, afirma el actual jugador del Arosa. Sin embargo, no tiene dudas al respecto de que pasaría en el caso de anotar un gol, “lo celebraría seguro porque además me saldría instintivamente. Todavía no he marcado ningún gol este año y tengo unas ganas locas de marcar”, apunta.

Es la primera vez que vuelvo allí con una camiseta diferente y guardo buenos amigos de aquellos dos años Luismi Rincón - Jugador del Arosa

Curiosamente Luis Nuño volvió al primer equipo del Avilés justo en la temporada que Luismi puso fin a su estancia allí. De aquel año guarda buenos recuerdos en lo deportivo, pero no tanto en lo institucional. Reconoce que “aquel año metí 14 goles, pero nos salvamos del descenso porque hubo un ascenso de un asturiano a Segunda B. Además, hubo muchos problemas extradeportivos con impagos y demás. Fue un año de pasarlo mal, pero también me queda el orgullo de haber jugado en el primer equipo de tu ciudad que eso es algo que también suma”.

Reconoce Luismi que otra de las motivaciones será jugar en un estadio con mucha presencia de público, “los dos años que estuve yo había un poco de desencanto con el equipo y no acudía mucha gente al campo. Ahora con el cambio de directiva la gente de Avilés se está volviendo a enganchar y se está demostrando que es una plaza de fútbol con un estadio en el centro de la ciudad en el que ahora hay muy buen ambiente”.

Fue un año de pasarlo mal, pero también me queda el orgullo de haber jugado en el primer equipo de tu ciudad que eso es algo que también suma Luis Nuño - Jugador del Arosa

El goleador del Arosa en el último partido ante el Navalcarnero tampoco oculta la dificultad de la empresa en tierras asturianas, “sabemos que es una de las mejores plantillas de la categoría. Han fichado muchos jugadores de Segunda B y algunos con pasado en Primera y Segunda División”.

Del mismo modo, el propio Luismi reconoce que si marca no lo celebraría, “ojalá se me plantease la duda en el partido de si celebrarlo o no, sería buena señal. De todas formas no lo celebraría porque guardo buenos recuerdos de un club que me trató muy bien y es una forma de mostrarle respeto y agradecimiento”.

En la actual plantilla avilesina todavía quedan algunos jugadores que compartieron vestuario con Luis Nuño, “conozco al central Prendes y al portero Davo, pero poco tiene que ver este equipo con cuando yo jugué allí. Avilés es la tercera ciudad de Asturias y ahora tienen un proyecto muy ambicioso con el que quieren crecer, pero en el campo el domingo creo que va a ser un partido muy igualado en un buen escenario y en una atmósfera excelente para el fútbol”.