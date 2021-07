El Campeonato Gallego de BTT en la modalidad de descenso supuso un nuevo título autonómico para las vitrinas de Víctor Mariño. El vilanovés, que compitió en la categoría sub 23, fue capaz de revalidar el triunfo que defendía tras un año sin competir a causa de la pandemia.

Sobre un circuito de mucha exigencia técnica y endurecido por las condiciones climatológicas, el corredor del equipo marinense X Bikes, completó una excelente participación como queda de manifiesto en que no solo ganó la categoría sub 23, sino que también la carrera en la que participaban rivales de categoría absoluta.

Tal y como reconoció el propio corredor vilanovés, “no esperaba ganar la carrera absoluta. Mi objetivo era ganar el título sub 23, pero se dieron las cosas bien en un circuito muy exigente, muy seco y con mucho polvo en el que se hacía difícil no fallar”.

El próximo reto de Víctor Mariño es la vuelta al Campeonato de España en el que ya participó hace tres años.