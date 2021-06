El pontevedrés se ha convertido en una persona capaz de ascender con el Arosa a categoría nacional tanto como jugador como desde el banquillo. A este respecto señalaba que “el día que me marché del Arosa con 25 años para el Pontevedra después de 10 años de pertenencia, me marché con la sensación de que tenía que volver al Arosa. No sabía de qué manera, pero quería devolverle al club un poquito de lo mucho que a mí me dio. Hoy puedo decir que cumplí un sueño”.

Acerca de lo que fue el desarrollo de los noventa minutos, el entrenador de los vilagarcianos subraya que “no hay duda de la intención del equipo. Salió a ganar sin especular. El inicio del Arosa fue arrollador y encontramos un premio merecido. El Somozas fue un rival muy digno y siempre nos dejó la sensación de que no podíamos descuidarnos ni cometer un desliz. Así fue hasta el último minuto. El resultado es merecido por intención y actitud y porque en nuestro planteamiento de partido solo existía la posibilidad de ganar”.

Con una mentalidad ya puesta en lo que está por venir, Sáez dejó claro que “es cierto que el Arosa ha cambiado de categoría, pero a partir de mañana el club estará inmerso en la 2ª RFEF. Esto ayudará al club a dar ese paso de modernización, adecuación a los tiempos y a la exigencia que demanda la categoría. Es el espaldarazo suficiente para, visto lo visto, demostrar que esta ciudad es de fútbol y hay sostén social para pensar en mantener a un equipo en categoría profesional dando los resultados precisos y oportunos”.

La emoción de los jugadores también era indescriptible. Las escenas de celebración se sucedían al término del partido en el vestuario y también posteriormente sobre las calles de Vilagarcía. Plantilla, club y afición pasearon por el tren turístico por el centro urbano para dar rienda suelta a unas emociones tan esperadas. Incluso Javi Fontán, autor del primer gol, reconocía que “esto es algo que nunca me imaginé y no tengo palabras para describir toda esta alegría”.