No pudo ser. El BBC Sigaltec no estará la próxima temporada en la Liga EBA al no haber podido superar al Marín en el play off de ascenso que se disputaba ayer en Ourense, cayendo derrotado por 72-57. Los jóvenes pupilos de Luis Gabín eran conscientes de que iban a pelear con un equipo muy físico y en la primera parte, aunque jugaron un buen encuentro, la falta de acierto en el tiro exterior lastró a los vilagarcianas, que veían como el Marín se escapaba en el marcador. En el tercer cuarto, el equipo supo leer mejor el encuentro y pudo correr, reduciendo la desventaja por debajo de los diez puntos. Quedaba un cuarto y había mucho partido por delante, pero fue ahí cuando el Marín tiró de veteranía.

En el último cuarto, una defensa en zona se le atragantó a los vilagarcianos. A ello se unió que el Marín consiguió romper el ritmo y llevar el encuentro a sus intereses cortando cualquier atisbo de reacción del rival.

Tras la derrota, las esperanzas de ascenso pasaban por una victoria del Obradoiro y jugarse la plaza en la final de consolación sin embargo , no fue assí y, unas horas después, el BBC se enfrentaba al filial del Obradoiro sin nada en juego, más allá del honor. El encuentro fue relativamente fácil para los vilagarcianos, ya que los compostelanos acusaron el esfuerzo y el BBC se acabaría imponiendo con relativa facilidad.

Luis Gabín ensalzaba ayer la temporada realizada por su equipo a la que “le ha faltado la guinda de haber peleado un poco más esa semifinal ante el Marín, pero para nosotros, un equipo muy joven, vernos luchando con jugadores curtidos nos ha servido para ganar experiencia de cara a situaciones similares que tengamos en el futuro.