¡A hacer los deberes ante el Estudiantil!

Más allá de las dificultades que planteará el propio Estudiantil, que seguro no serán pocas, los de Luis Carro tienen muy claro que el análisis más sesudo tiene que ser el introspectivo. “Venimos de dos tropiezos importantes en casa y no es fácil asimilar lo que nos pasó. No es fácil levantarse de eso, pero no nos queda otra que hacerlo y mirar hacia adelante”, señala.

Los aurinegros necesitan una inyección anímica urgente para reponerse de los dos varapalos consecutivos que acaban de recibir en A Senra

Los compostelanos están a 9 puntos de la permanencia con solo 15 por disputarse. Por el contrario, los salinienses tienen la superficie de la tabla a tres puntos. Luis Carro apunta al respecto que “ellos tendrán posiblemente menos presión que nosotros, pero no vamos a buscar excusas. Nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer y solo hemos de preocuparnos de hacer las cosas bien”.

En esta liga llevamos con partidos a cara de perro muchos meses, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos para lograr nuestro objetivo Luis Carro - Entrenador del Ribadumia

De lo que tampoco tiene dudas Carro es de la calidad individual del equipo al que se enfrenta, “junto a Ourense y Barco es de las mejores plantillas del grupo de permanencia. Tienen muchos jugadores que no vamos a descubrir ahora y tras el partido que jugamos en A Senra me ratifiqué en que es un equipo de mucho nivel”.

Gestionar todo el componente emocional que supone haber reducido el margen de error a la mínima expresión es el principal caballo de batalla del Ribadumia. En opinión de su entrenador, “en esta liga llevamos con partidos a cara de perro muchos meses, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos para lograr nuestro objetivo y todavía quedan muchos puntos por delante. Mentalmente tenemos que ser un equipo duro y saber afrontar las diferentes situaciones que tocará vivir dentro de un mismo partido”.

Las bajas también afectarán a una convocatoria en la que no estarán Giráldez, Santi ni Hugo Soto en el objetivo de volver a ganar después de tres semanas.