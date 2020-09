Meaños pone su mirada en la próxima temporada

Un edema óseo en una de sus rótulas ha significado para Raquel Meaños el adiós a una temporada marcada por la suspensión y anulación de las principales competiciones a causa del coronavirus. La joven atleta vilagarciana ya piensa en preparar con ganas la próxima campaña y dejar atrás unas lesiones que le han marcado durante la actual. "No me queda otra que hacer reposo total para recuperarme de la lesión, algo que va a hacer que este año se me pase en blanco, pero lo importante es recuperar bien y volver con muchas ganas la próxima temporada", explica. La joven atleta vilagarciana llevaba dos meses con molestias hasta que, la pasada semana, se confirmaron sus peores presagios, por lo que no pudo acudir a A Coruña al Campeonato Gallego.

Con la mayor parte de las competiciones paralizadas, la lesión ha obligado a Meaños a perderse el Campeonato Gallego que se disputó el pasado fin de semana en Elviña y es prácticamente imposible que pueda disputar la Copa de Clubes y los campeonatos de España absoluto y sub-23, que se van a celebrar en este mes de septiembre.

Para Meaños esta temporada ha sido muy dura, ya que comenzó con una lesión muscular en el sóleo que le impidió competir en los campeonatos de invierno. Nada más recuperarse de la misma, llegó el confinamiento, lo que la obligó a entrenar primero con una vieja bicicleta estática y después con una cinta de correr que le venía bien para rodar, pero que se le quedaba corta para preparar las series, ya que tan solo alcanzaba los 14 kilómetros por hora, cuando necesitaba una de 20.

Una vez que pudo entrenar al aire libre, todas las competiciones que había en el horizonte se suspendieron o aplazaron a causa del coronavirus, y ahora que podía demostrar toda su calidad y volver a retomar sus buenos resultados, la joven se encuentra con una lesión que la obliga a parar. "Es mejor pensar en la próxima campaña y olvidar cuanto antes este aciago año", señala.