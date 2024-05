¿Se acabó?

Yo tendría que venir a decirles que esto aún no se ha acabado, que falta el último paso, que el fútbol es así y que vaya usted a saber si el milagro del 4% no lo vemos desde el otro lado. Pero no me apetece. Y tampoco me lo creo. Soy de los convencidos de que la victoria ante el Villarreal garantiza la salvación y le pone el sello a una temporada compleja que el Celta ha reconducido en las últimas semanas tras la salida de Benítez. La expulsión de Santi Comesaña fue el factor determinante del partido y el que allanó el camino a un Celta que estuvo bien por momentos y al que, con uno más, le costó gobernar el partido en el segundo tiempo hasta que Douvikas apareció para recordarnos el don que tiene con el gol. El triunfo reconforta pero el partido recuerda lo mucho que hay que trabajar para evitar que dentro de un año por estas fechas estemos viviendo la misma historia y poniendo velas a los santos de cabecera.

En estas semanas de regocijo no podemos pasar por alto el espinoso asunto del gran damnificado de la llegada de Claudio al banquillo del Celta: Jonathan Bamba. El fichaje del verano ha terminado por desaparecer de la vida del equipo y en esta jornada, como si este reportaje publicado unos días antes fuese un mal augurio, ni tan siquiera fue convocado. Es una evidencia que al técnico no le encaja el costamarfileño cuyo rendimiento ha ido cayendo después de un arranque esperanzador de temporada. Una patata caliente que a ver cómo se soluciona en el futuro porque el Celta no puede permitirse una ficha como la suya condenada al banquillo.

"Los futbolistas no somos monos de feria"

Es raro ver a un futbolista comprometido (con algo que no sea el verano en Ibiza) y con ganas de ir más allá del tópico intrascendente. Brais Méndez es un de ellos. Se puede comprobar en esta entrevista en la que el jugador de Mos ahora en la Real Sociedad (duele escribirlo) habla de la cruzada que ha emprendido de la mano de la ONG Igaxes para combatir el odio a través de la educación y el deporte. Él ha sufrido eso mismo contra lo que lucha y sabe perfectamente el delicado terreno que pisa. Resulta reconfortante ver a un chico como Brais dar ejemplo de este modo en un asunto tan espinoso y abrirse para explicar todo lo que sintió cuando tuvo que cerrar sus cuentas en redes sociales. En esta entrevista fantástica lo explica con claridad y de paso repasa la actualidad de la Real, del Celta, de Claudio Giráldez, de la selección…

El Porriño y su infinito orgullo

Les confieso que me dolió no ver el sábado el pabellón de Porriño hasta arriba para asistir a la ida de las semifinales de Liga contra el Elche. La temporada del equipo de Isma Martínez se merecía mucho más, un abarrote histórico, colas infinitas en la entrada, tráfico de influencias para colarse en el pabellón…. Quienes se quedaron en su casa se perdieron un partido gigantesco y un triunfo antológico del Porriño que da un pasito para estar en la final de Liga, aunque aún les queda lo más complicado que es salir enteras de Elche. El gol de Paulina Buforn, a dos segundos del final, fue el desenlace apoteósico para un equipo que consolida día a día un proyecto sobre el que esta semana hemos contado unas cuentas cosas. Merece la pena repasarlas.

Historias irrepetible

Hoy en Oxford están de fiesta de cumpleaños. Setenta años se celebran de un episodio que tuvo lugar en su vieja pista de ceniza y que fue considerado algo así como la llegada al “Everest del atletismo”. Un 6 de mayo de 1954 Roger Bannister se convertía en el primer atleta de la historia en bajar de los cuatro minutos en la milla, un viejo desafío que el hombre y el deporte perseguía con pasión en aquel tiempo. Un inglés logró la gesta, aunque junto a él hubo otros protagonistas a los que en este reportaje rendimos tributo. Hoy no parece para tanto, pero fue un episodio trascendental en la historia del deporte.

Es hora de irse. Esta semana es importante porque el Celta va a dar los detalles de su unión con el Mos para crear el esperado equipo femenino. Confío en que sean sinceros, aunque lo dudo. Los tiros no iban por ahí hace bien poco, pero uno ve ciertas imágenes y necesariamente piensa mal.

