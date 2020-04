El Arosa se pone en manos de Catú

Catú defenderá el nombre del Arosa en un campeonato on line de muy buen nivel. // FDV

Las ansias de competir han tenido mucho que ver en el éxito de la iniciativa puesta en marcha por un canal de YouTube llamado LFM Fútbol, dedicado a hacer resúmenes de partidos de futbol autonómico de la zona de Ferrol. A ellos se les ocurrió la idea de crear una torneo de fútbol en Play Station contando con un gran número de equipos de toda Galicia. Entre ellos estará el Arosa, que representado por Sergio González "Catú" tratará este fin de semana de añadir el primer título virtual a las vitrinas, ahora que el fútbol de verdad no está para permitirse alegrías.

Volver a competir se ha convertido en el escenario soñado actualmente por todos los deportistas del mundo. Evidentemente a esta tendencia tampoco es ajeno el Arosa, cuya plantilla apela a la esperanza de poder finalizar el curso ahora interrumpido y en el que veían muy cerca la posibilidad de disputar el play-off de ascenso a Segunda B después de 27 años sin disfrutar de tan altas cotas.

Para saciar en una pequeña parte esa sed competitiva, la asociación LFM Fútbol ha organizado un campeonato de Play Station con representación en el cuadro final de un total de 32 equipos de ligas autonómicas, Tercera División y Segunda B, todo ello tras unas eliminatorias previas en las que llegaron a competir hasta noventa equipos.

El Arosa no ha dejado escapar la oportunidad de volver a cantar goles aunque sea en un modo virtual. Tales eran las ganas de participar entre la plantilla que incluso hubo que hacer un clasificatorio al cual llegaron a la final Sergio González "Catú" y Joel Sanabria. La victoria del compostelano sobre el paraguayo por 4-2 le ha dado el billete para estar en el sorteo que hoy mismo se celebrará en Ferrol y en el que conocerá a su primer rival.

El central compostelano, llegado en calidad de cedido el pasado enero desde el Rácing de Ferrol, reconoce que "cuando me enteré de esa posibilidad, la verdad que me ofrecí voluntario. Me pareció una buena iniciativa y una manera más de ayudar a llevar el confinamiento que buena falta hace".

Considerándose como "un jugador normalito" en el FIFA 2020, Catú no oculta que el encierro domiciliario le ha permitido contar con mayor tiempo para perfeccionar algunas técnicas de cara al torneo. "La verdad es que estos días juego un poquito más, pero seguro que hay mucho más viciado que yo en este campeonato (risas)".

Las eliminatorias se disputarán a partido único de 8 minutos de duración y, en caso de empate, se iniciaría otro partido que se resolvería bajo la fórmula del gol de oro. Además algunos de estos encuentros serán retransmitidos en las redes sociales del colectivo organizador.

Con el Barcelona como equipo predilecto de Catú para jugar, todavía desconocía a qué equipo de primera división comandará en el torneo, "jugaremos en un formato en el que todos los jugadores tendrán las mismas habilidades para que no haya ventajas para nadie".

Fue precisamente el interés puesto por equipos de Tercera División lo que obligó a los organizadores a ampliar el espectro en una participación pensada inicialmente para equipos de la zona de Ferrol y que tendrá el premio de jugar una partida on line con Borja Iglesias, delantero del Betis. Y a Catú le ha tocado dejar el pabellón arlequinado bien alto.