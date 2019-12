El Umia salva un punto en Barrantes

Tropezó el líder en A Bouza ante un Campo Lameiro camaleónico en su buen trato de balón, versátil, y que supo adaptarse a lo que pedía cada momento del choque, tanto en la presión como en descolgarse con mucha gente en ataque con la que generar juego llegando en combinación.

El rombo de partida que ambos plantearon en el centro del campo, con Camiño por los rojillos y Víctor en el equipo visitante equilibraron las fuerzas. Pero fue el Campo Lameiro que, lejos de encerrarse atrás, salieron a tutear el líder, presionado arriba para alejar las llegadas del Umia al área. La única del primer tiempo con cierto peligro llegó en un error del guardameta visitante en su salida al borde del área, pero que Chu no acercó a rematar. Fue no obstante el Campo Lameiro el que tuvo la mejor ocasión: la que generó en el 30, en una buena jugada de Porto, que en entró en el área por el lateral driblando a su par, para servir raso al centro donde apareció Miguel que pateó al travesaño. Y una más en 44, en un saque de esquina botado por Enrique, y perdonó Sergio al no conectar con la cabeza un balón franco que la llegaba solo en el área pequeña.Tras el descanso cambió ya de salida su dibujo el Campo Lameiro, apostando ahora por un 4-1-3-1 dejando a Miguel como única punta. En el 54, desequilibró el choque en un balón que le llegaba a Víctor en el área, para dejarlo a su zurda y chutar por arriba a la escuadra larga subiendo el 0-1.

El gol supuso avivar el ritmo del partido, con un Umia encorajinado para buscar el empate y un Campo Lameiro que dio un paso atrás, encomendándose a una zaga donde Arias se erigía en general. Pese a no encontrar el Umia su manija para generar juego, sí halló el gol en una acción aislada (min. 64), en que Guillermo se encontró con un balón al borde del área que, con el empeine, envió a la red por encima de Aitor, ligeramente adelantado para evitar el tanto.No se amilanó el Campo Lameiro tras encajar y haber sufrido la lesión de su delantero Miguel. Su atrevimiento le hizo encontrar premio en el 69, con un disparo raso de Víctor en el área, que primero repelió con los pies Hugo desde el suelo, pero el rechace el cayó a Pierna para enviar a la red subiendo el 1-2. Y cuando el partido volvía a complicársele al Umia le allanó un penalti ingenuo, que cometió un zaguero del Campo Lameiro y que Camiño no falló.