El Salvador Otero también entra en juego

Una de las cuestiones que añaden al partido un toque diferente es lo relativo al hecho de que se disputará en un terreno neutral como es el Salvador Otero. En este sentido, Pereira considera que las reducidas dimensiones del terreno de juego podrían perjudicar más a los vilagarcianos, aunque con matices.

"Está claro que no es lo mismo jugar en tu campo que no hacerlo. A priori, tienen esa pequeña desventaja, pero no creo que vaya a ser determinante para nada. Además, el Arosa ya ha demostrado solvencia en esta liga sobre superficies y dimensiones diferentes y su afición tampoco tiene que desplazarse mucho".

La citación del Alondras contará con las bajas seguras de Pardavila y Álex.