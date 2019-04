El calendario se pone del lado del Arosa

Precisamente en el que será un domingo de reflexión competitiva para la gran mayoría de la competición, el análisis de las cinco últimas jornadas ayuda a digerir un poco más en Casa Arosa todo lo relativo al tropiezo del pasado jueves ante el Choco.

Desde la octava posición que ahora ocupan y a cuatro puntos de distancia de la cuarta posición, ahora en poder del Alondras, Rafa Sáez ya anunció que su equipo no va a desfallecer en el intento mientras la matemática no dictamine la pérdida de opciones. Además el calendario parece haberse puesto, desde un punto de vista teórico, de parte de los vilagarcianos. Tanto es así que es el único de los ocho equipos que se repartirán las cuatro plazas de play off al que no le resta por delante ningún enfrentamiento directo.

El mejor clasificado de los cinco rivales que le restan por delante al Arosa es el Somozas, ubicado en la duodécima plaza, y al que se medirán en la última jornada en el Manuel Candocia. Sus otros cuatro rivales son, por este orden, el Arenteiro (14º), Laracha (16º), Villalbés (13º) y Ribadumia (18º).

Reduciendo la batalla a la cuarta plaza, ya que Compostela, Rácing de Ferrol y Bergantiños, se repartirán a buen seguro los tres primeros puestos, los rivales directos de los vilagarcianos tienen calendarios de mayor exigencia en lo apriorístico y con los puestos en la tabla de sus rivales como vara de medir.

Al Alondras le restan tres visitas y dos partidos en O Morrazo por donde pasarán Ourense (9º) y Céltiga (17º). A domicilio tocará visitar al Somozas, Lugo B (11º) y a un Bergantiños, que posiblemente tendrá todavía cuentan pendientes en la última jornada en lo que a la pelea por la primera posición se refiere.

El UD Ourense tampoco puede relajarse lo más mínimo. También tendrá tres compromisos como visitante a los feudos del Boiro, Arenteiro y Villalbés mientras que por O Couto tendrán que pasar el Choco y el Laracha.

Tampoco el Barco cuenta con un final de temporada propicio para la relajación. Dado que también tendrá más salidas que partidos como locatario. Sus rivales serán Porriño y Choco en Calabagueiros y visitas a Bergantiños, Boiro y Arenteiro. Precisamente los de Redondela todavía tienen tres duelos directos ante Rácing de Ferrol, UD Ourense y Barco, a los que se le unen los duelos ante Porriño y Boiro en Santa Mariña.